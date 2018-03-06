張明達質疑初選不公 林錫耀強調公正

他說，由於雙方陣營都提出相同的質疑，既然意見一樣，所以黨中央今天早上開會，徵求張明達和翁章梁意見。如果雙方都質疑同一件事，那麼是否同意今天上午不開封統計昨晚進行的民調，而於今天重做民調？

林錫耀表示，昨天晚上民調電話進行中，張明達和翁章梁雙方陣營皆同時向黨中央反映並提出檢舉，指出雙方的很多支持者都接獲大量電腦語音干擾電話，也都懷疑可能是對方陣營所為，要求黨中央徹查。

對此，林錫耀指出，張明達主張開封。翁章梁則是建議重做民調，但也尊重黨中央的處理。

為求慎重，處理過程中，林錫耀說，黨中央又特別再次詢問張明達一次。張明達仍然堅持開封，而且張明達還有些不悅，「為什麼不開封？」

林錫耀表示，黨中央把張明達堅持開封的意見，轉知翁章梁，並詢問翁章梁的意見。原本主張重做民調的翁章梁也決定尊重黨中央的處理，「開封吧」。

他說，也由於有這段經過，使得今天的民調統計，一直到中午12時許才完成並對外公布。民調統計結果，翁章梁民調高於張明達。

林錫耀強調，黨中央處理此事，與張明達和翁章梁的電話聯繫，都有錄音為證，過程公正，且嚴格說來，也都是依照張明達堅持的意見處理。

此外，對於張明達質疑所謂初選團隊現場觀察員統計顯示，張明達的民調獲勝一事，林錫耀特別提出說明。

林錫耀說，昨天晚間民調進行，三家民調公司每家大約要完成1200份民調，每家民調公司大約有40至50線電話同時進行，張明達的現場觀察員可能只看到其中1線電話進行民調情形，可能也只觀察到20至30通民調電話的情形，這樣的觀察數目對照全部民調樣本統計結果，是會有誤差的。

民進黨2018年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今天公布嘉義縣的民調結果，中央黨部中午以發布新聞稿方式公布嘉義縣長初選民調數據，這次民調共由山水、世新、全國公信力三家民調公司進行，翁章梁在這三家民調公司所做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為：0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。最後統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。（編輯：林沂鋒/李淑華）1070306