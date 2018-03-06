穀保9比5擊敗普門 拿下木棒聯賽第5冠

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）穀保家商今天在高中棒球聯賽（木棒組）與普門中學交手，穀保開賽積極搶分，比賽中段稍微不穩，邱志恆代打開轟，加上林瑞祥中繼穩守，以9比5拿下隊史木棒聯賽第5冠。

穀保今天開賽就積極搶分，靠著接連3個保送，岳政華、林子崴、王順和、莊耀榮接連安打，單局打了10個人次，攻下5分大局；普門3局開始有攻勢，3到5局都有得分攻勢，5局打完普門將比數追到4比6落後。

穀保今天全場出現3次守備失誤，首局大量得分後，面對普門第2任投手許瀚元無法突破，2到5局僅再拿1分，直到6局代打邱志恆開轟，才又帶起球隊氣勢，順利拿下比賽勝利。