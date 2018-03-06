NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

穀保9比5擊敗普門 拿下木棒聯賽第5冠

中央社2018/03/06 22:10
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）穀保家商今天在高中棒球聯賽（木棒組）與普門中學交手，穀保開賽積極搶分，比賽中段稍微不穩，邱志恆代打開轟，加上林瑞祥中繼穩守，以9比5拿下隊史木棒聯賽第5冠。

穀保今天開賽就積極搶分，靠著接連3個保送，岳政華、林子崴、王順和、莊耀榮接連安打，單局打了10個人次，攻下5分大局；普門3局開始有攻勢，3到5局都有得分攻勢，5局打完普門將比數追到4比6落後。

穀保今天全場出現3次守備失誤，首局大量得分後，面對普門第2任投手許瀚元無法突破，2到5局僅再拿1分，直到6局代打邱志恆開轟，才又帶起球隊氣勢，順利拿下比賽勝利。

穀保總教練周宗志表示，上屆木棒聯賽也有對上普門的許瀚元，當時打他的球就掌握的不是很好，「他的直球、變化球控制都不錯」；周宗志也提到，今天開賽就大量得分，感覺中、後半段球員有點鬆懈，「無論守備、打擊、跑壘，都出現許多不該出現的失誤」。

穀保先發投手王彥程今天投3局失掉3分（2分責失分），李重儀、李慶隆接連登板都有狀況，林瑞祥接手穩住局面，順利替球隊守住勝利，也拿下冠軍戰勝投。

穀保收下木棒聯賽隊史第5冠，周宗志表示，從第一階段開始，其實也打得跌跌撞撞，還好木棒聯賽的賽程安排拉的比較長，在最後一階段之前有放年假，「雖然放了9天假，但很開心球員都有照著教練開的課表維持體能訓練，回來後也讓教練團比較好調整」，順利拿下木棒聯賽冠軍。（編輯：李錫璋）1070306

綠營嘉縣長初選爭議 張明達...俄運輸機敘利亞墜毀 32人喪生

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan