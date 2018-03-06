木棒聯賽／關鍵轟獻亡父　邱志恆賽後激動落淚

穀保家商今(6)日在冠軍戰以9:5擊敗普門中學，而高二重砲邱志恆在7局下石破天驚的陽春彈，遏止了對方的反撲氣焰，是球隊能守住冠軍的關鍵。而在此次聯賽陷入大低潮的他，在開轟後也感性落淚，直言這一發全壘打要獻給在天上的亡父。

「我爸爸以前最愛看我打全壘打，不想看我打安打，有時候打電話來也都問我什麼時候要打全壘打。」談到過世的爸爸，邱志恆情緒激動，壓力也完全釋放，只希望這一轟能讓父親感到欣慰。

從一年級開始就是球隊備受期待的新人，邱志恆和邱智呈、孫易伸並稱「二邱一孫」，是球隊打線最重要的中心棒次，但也因此給了他很大的壓力。