木棒聯賽／關鍵轟獻亡父　邱志恆賽後激動落淚

穀保家商今(6)日在冠軍戰以9:5擊敗普門中學，而高二重砲邱志恆在7局下石破天驚的陽春彈，遏止了對方的反撲氣焰，是球隊能守住冠軍的關鍵。而在此次聯賽陷入大低潮的他，在開轟後也感性落淚，直言這一發全壘打要獻給在天上的亡父。
「我爸爸以前最愛看我打全壘打，不想看我打安打，有時候打電話來也都問我什麼時候要打全壘打。」談到過世的爸爸，邱志恆情緒激動，壓力也完全釋放，只希望這一轟能讓父親感到欣慰。
從一年級開始就是球隊備受期待的新人，邱志恆和邱智呈、孫易伸並稱「二邱一孫」，是球隊打線最重要的中心棒次，但也因此給了他很大的壓力。
從這一屆聯賽開始，邱志恆就陷入了大低潮，第2和第3階段甚至完全沒有出賽，在今天這一打席前，他合計16打數僅有1支安打，手感非常冰冷。
「那時候就是怎麼打都打不好，就算打的好也被接殺。」邱志恆表示，自己那時真的非常沮喪，明明練習賽打的不錯，但比賽就是打不出來。
不過有些打者天生就是要成為英雄，在今年高中最重要的一場比賽，邱志恆在球隊打線遭到普門投手許瀚元封鎖時，於6局下上場代打，第一球就敲出全壘打，不但為球隊打回第7分，還提振了整個隊伍的士氣。
「當下就覺得狀況不好，不用想那麼多，抓對方直球、看到喜歡的就打。」談到那一個打席，邱志恆仍十分激動，很開心自己能幫助到球隊。也表示能將球打出場外實在是太爽了！