邱志恆木棒聯賽開轟激動落淚 獻給天上爸爸

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）穀保家商邱志恆原本是球隊中心棒次打者，但從去年U18世界盃青棒賽開始，打擊陷入長期低潮，木棒聯賽今天賽前僅敲1安，冠軍戰代打開轟激動落淚，他表示要把這轟獻給天上的爸爸。

目前高二的邱志恆，原本是教練團設定的球隊中心棒次第4棒打者，去年也入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，但打擊陷入長期低潮，他表示打擊陷入低潮的期間有點沮喪，也對自己沒有信心。

邱志恆今天賽前在高中棒球聯賽（木棒組）總計16打數僅敲出1支安打，盃賽後半段上場機會不多，總教練周宗志表示，在木棒聯賽最後一階段開打前，球隊有和天津隊打3場自辦熱身賽，當時邱志恆狀況已經調整的不錯，「他打球速慢的變化球掌握度好，今天本來就有設定關鍵時刻會讓他上場」。