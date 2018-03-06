國片《盛情款待》東京首映　日本3女星共襄盛舉

導演陳鈺杰也特別前往東京，與片中3位主演女星田中麗奈、余貴美子及藤井美菜出席首映會，現場氣氛溫馨，導演及演員們都很真誠地分享拍攝心情。田中麗奈覺得《盛情款待》有如在人生中的內心深處留言，是件很有意義的工作，而電影中的一句話，也讓她感受很深，就是「嘗過沒有後悔的人生」，她表示就算不懂也罷，但至少努力試過了 。



▲導演陳鈺杰（右）也特地飛去東京參加首映會。（圖／華映，2018.03.06）

有台灣血統的影后余貴美子，則對於演出一場包餃子的戲十分感動，「王柏傑和田中麗奈在互相不合的狀況下，一起包了也吃了水餃，就拉近彼此的距離，用了一個很小但很真實的空間，便體會到導演想要傳達的人性，就是很單純簡單。」她自嘲說：「我是個超級不懂人情事故的演員，不修邊幅的個性常常惹毛周邊的人，透過這部電影的演出，可以好好學學人生的真諦。」

藤井美菜也分享印象最深刻的一幕，是田中麗奈在電影中拿著電話叫媽媽的場景，「這是一個讓我感受到這個旅館未來會有希望的場景。也許可以拍第二集，也可能在導演巧妙的安排中，讓我拭目以待日本人和世界各種國家習俗的差異，會有更感動人心的表達。」