打破僵局 義民主黨高層考慮與五星運動結盟

（中央社羅馬6日綜合外電報導）義大利民主黨於4日的大選中以慘敗收場，選舉結果形成僵局後，高層黨員今天公然反抗即將離任的黨魁倫齊，並考慮與贏家五星運動達成一項可能的協議。
法新社報導，獲得近33%選票後，反體制的五星運動（Five Star Movement, M5S）領袖迪馬尤（LuigiDi Maio）宣布他的政黨為「贏家」，但五星運動仍需在國會與他黨結盟，才能執政。
民主黨所屬的中間偏左陣營於國會選舉中遭受重大挫敗，得票率僅23%，下滑至第3位，黨魁倫齊（MatteoRenzi）昨天宣布辭職，但同時也排除與五星運動結盟的可能性。
政治系教授奧西納（Giovanni Orsina）表示，倫齊辭職意味著「民主黨與五星運動結盟的可能性提高，因為倫齊是雙方結盟的障礙」。
但倫齊今天表示，唯有新政府成立，他才會下台，並將擔任「保證人」，確保民主黨不會與他所謂的「極端主義風潮」妥協。
然而，民主黨內其他領導人則發出不同意見，倫齊現在面臨提前辭職的壓力。
普利亞（Puglia）地區首長暨民主黨高層艾米利亞諾（Michele Emiliano）說，他的政黨可為五星運動政府提供「外部支持」。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐崇哲）1070306