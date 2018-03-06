打破僵局 義民主黨高層考慮與五星運動結盟

（中央社羅馬6日綜合外電報導）義大利民主黨於4日的大選中以慘敗收場，選舉結果形成僵局後，高層黨員今天公然反抗即將離任的黨魁倫齊，並考慮與贏家五星運動達成一項可能的協議。

法新社報導，獲得近33%選票後，反體制的五星運動（Five Star Movement, M5S）領袖迪馬尤（LuigiDi Maio）宣布他的政黨為「贏家」，但五星運動仍需在國會與他黨結盟，才能執政。

民主黨所屬的中間偏左陣營於國會選舉中遭受重大挫敗，得票率僅23%，下滑至第3位，黨魁倫齊（MatteoRenzi）昨天宣布辭職，但同時也排除與五星運動結盟的可能性。