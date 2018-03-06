南北韓曾2度舉行峰會 朝鮮半島和平仍難料

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南北韓過去曾2度舉行元首峰會，板門店峰會如順利舉行，將是兩韓領導人第3度會面。過去雙方曾兩度簽署宣言，但朝鮮半島仍是東北亞的火藥庫，和平因北韓政權移轉難以落實。

前往平壤的青瓦台國家安保室長鄭義溶，今天在青瓦台指出，南北韓將於4月底，在板門店南韓轄區的和平之家舉行第3次高峰會。

兩韓曾於2000年和2007年在平壤舉行過峰會，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，4月底若順利在板門店會談，將是第3度最高層接觸。

兩韓首次峰會於2000年6月13日至15日，在平壤舉行。當時的南韓總統金大中由首爾機場搭乘專機，經黃海航線直飛平壤順安機場，展開韓戰結束後，歷史性的南北韓峰會行程。