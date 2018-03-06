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中央社

南北韓曾2度舉行峰會 朝鮮半島和平仍難料

中央社2018/03/06 22:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南北韓過去曾2度舉行元首峰會，板門店峰會如順利舉行，將是兩韓領導人第3度會面。過去雙方曾兩度簽署宣言，但朝鮮半島仍是東北亞的火藥庫，和平因北韓政權移轉難以落實。

前往平壤的青瓦台國家安保室長鄭義溶，今天在青瓦台指出，南北韓將於4月底，在板門店南韓轄區的和平之家舉行第3次高峰會。

兩韓曾於2000年和2007年在平壤舉行過峰會，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，4月底若順利在板門店會談，將是第3度最高層接觸。

兩韓首次峰會於2000年6月13日至15日，在平壤舉行。當時的南韓總統金大中由首爾機場搭乘專機，經黃海航線直飛平壤順安機場，展開韓戰結束後，歷史性的南北韓峰會行程。

當時的北韓國防委員會委員長金正日，也就是金正恩的父親，意外地現身機場迎接。金正日和金大中共乘專車進入平壤，沿途有數十萬北韓民眾夾道歡呼。

在平壤百花園迎賓館舉行的「雙金會」，是朝鮮半島分裂55年後的首次峰會。會後聯合發表「南北韓6‧15共同宣言」，就維護朝鮮半島和平、推動南北韓和解合作、促進和平繁榮，進而和平統一達成共識。

金大中因與北韓達成歷史性和解，獲得當年的諾貝爾和平獎。

第2次峰會於2007年10月2日至4日，同樣在平壤舉行。當時南韓總統盧武鉉步行穿過北緯38度線進入北韓境內，乘車前往平壤與金正日會談，雙方簽署「南北關係發展與和平繁榮宣言」。

在金大中的「陽光政策」與盧武鉉的「包容政策」之前，美國前總統卡特（Jimmy Carter）曾穿針引線，推動當時的南韓總統金泳三和北韓國家主席金日成會晤，雙方決定在平壤碰頭。

不料在峰會前半個月，金日成於1994年7月8日猝逝，峰會成為泡影。

南北韓過去兩次峰會都是南韓總統北上，這次北韓領導人金正恩將南下板門店的南韓轄區。

南北韓和平因金正恩驟然改變文攻武嚇態勢，並同意舉行峰會，出現曙光。不過北韓過去兩度簽署和平宣言，政權移轉後，仍陷入不確定，北韓如今已是國際核子俱樂部與洲際彈道飛彈國成員。（編輯：廖漢原）1070306

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