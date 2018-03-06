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中央社

斯里蘭卡進入緊急狀態 外交部調升旅遊警示

中央社2018/03/06 22:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北6日電）斯里蘭卡宗教旅遊勝地康提（Kandy）近日發生暴動，斯里蘭卡政府今天宣布全國進入「緊急狀態」10天。外交部調升斯里蘭卡旅遊警示燈號為黃色，呼籲民眾非必要暫勿前往觀光。

外交部領事事務局今天晚間發布旅遊訊息，調升斯里蘭卡旅遊警示燈號至黃色。在斯里蘭卡「緊急狀態」未解除之前，外交部提醒當地國人、台商及僑胞注意自身安全，並呼籲，非必要暫勿前往斯國觀光。若確有必要赴斯里蘭卡旅遊、洽公，應特別注意人身安全，遠離集會、遊行等人潮聚集場合，並隨時留意當地媒體關於安全維護的資訊。

外電報導，斯里蘭卡中部城市康提近日有佛教團體與穆斯林信徒發生嚴重衝突，斯里蘭卡政府今天宣布國家進入緊急狀態。康提是斯里蘭卡中部山區的主要宗教、文化中心。

領務局說，在斯里蘭卡的國人如需急難救助，可撥打駐清奈辦事處緊急連絡電話：（+91）96000-99511，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

外交部的旅遊警示共有4種燈號表示不同程度的警示，紅色燈號表示「不宜前往，宜儘速離境」，橙色燈號表示「避免非必要旅行」，黃色燈號表示「注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色燈號表示「提醒注意」。（編輯：林沂鋒）1070306

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