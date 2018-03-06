中共修憲 瑞士日報：好皇帝非成功模式

這篇評論表示，專制體制蔚為風潮，先是俄羅斯及土耳其，現在輪到中國，習近平擬修憲取消國家主席任期限制，但在現代社會有足夠例證顯示「皇帝非成功模式」。

中國共產黨中央委員會在第13屆全國人民代表大會提案修改憲法，取消中華人民共和國主席和副主席的連任限制，可讓國家主席習近平無限期執政，引發各國媒體關注，駐瑞士代表處今天表示，瑞士德文「新蘇黎世報」（NZZ）4日刊登一篇經濟版主編費雪（PeterFischer）的評論，標題是「皇帝非成功模式」。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）中共提案修憲，取消對中國國家主席任期限制，瑞士媒體上週發表評論，主張「好皇帝非成功模式」，因為權力集中會在小圈子裡用人，讓中國變得不可預測與不穩定。

這篇評論表示，習近平在國家主席第一任5年任期內，一步步遠離務實謙遜，越來越肆無忌憚地透過共黨加強管控所有層面，營造自身為受尊敬的獨裁者，雖然強調「依法治國」的必要性，不允許任何人無視憲法，但是習近平卻朝向對自己有利的方向修憲。

大陸1982年憲法規定，國家主席最多可擔任兩任10年，這篇評論指出，這項憲法修正案無疑破壞了黨內所設「制約與平衡」的規定，未來中國發展及制度的安定性，明顯完全繫於他一人身上。

評論表示，現行國家主席的任期限制至少是有效對抗集權及腐化的工具，如果全國人大決定取消任期限制，對中國及世界都不是好兆頭。

評論說，專制統治者身旁幾乎都是跟他類似的人，一切取決於個人忠誠度，提出反對意見相當危險，因此作出錯誤決策可能性升高。

評論表示，取消任期限制後，所能預見的最佳狀況是習近平在未來10年雷厲風行實施改革，並創立不受他指揮的獨立機關，像是之前新加坡與台灣的改革例子。然而，過去5年很難讓人看到這種跡象，比較可能的是中國在這位「好皇帝」統治下江河日下，變得更不可預測及更不穩定。

這位瑞士媒體人主張，西方國家面對這種情況，應該對個人自由、國家權力限縮、觀念自由競爭、人權、法律穩定性及民主等價值更有信心，因為這些雖然有時可能使政治過程更花時間，但通常會有好的結果。因為這些價值不但比較容易在現代社會中成功，也是全球公民追求的生活水準與軟實力的基礎。（編輯：郭中翰）1070306