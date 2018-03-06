NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

國營行庫13%優存 超過300萬分6年降至6%

中央社2018/03/06 23:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北6日電）國營行庫13%優存利率改革，財政部已提出正式方案，將以新台幣300萬元為分界點，300萬內維持13%利率，超過300萬元部分，分6年調降至6%，將配合軍公教年金改革，7月1日同步上路。

財政部今天邀集台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行三家國營行庫董總開會，討論國營行庫13%優存，並擬定初步方案，後續將正式找各行庫工會溝通。

根據財政部規劃，三家國營行庫退休員工的13%優惠，主要與公教人員退休俸者一致，也就是存款利率逐年調降至6%，並設最低生活保障。

由於13%優存限額為500萬元，若以公教人員每月最低生活保障3萬2160元推算，300萬元以內仍可維持13%，超過300萬元部分，則分6年調降，第七年將降至6%，亦即退休員工退休後，每月至少可領3萬2160元。

不過，國營行庫在職員工的48萬元額度內享13%優存，由於牽涉現職員工權益，考量員工士氣與經營穩定，財政部暫時不調整，但會研究以其他配套方式因應，包括調降存款利率、拉高存款額度，或讓薪資更具彈性，降低員工反彈。

至於中央銀行13%優存改革，未來將由行政院拍板決定，但應會大致比照台銀、土銀、輸銀改革模式，再視細部微調。（編輯：林沂鋒）1070306

中共修憲 瑞士日報：好皇...富比世：貝佐斯登世界首富 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan