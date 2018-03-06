木棒聯賽／就是打不好他的球　許瀚元成新生代穀保殺手

去年木棒聯賽許瀚元對穀保主投2場，總計14局只丟4分，球路可說是相當克制對方打者。不過由於他在此役之前已經出賽過了，因此賽前認為他再上場的機會不大。

「他的直球和變化球交替運用的能力很好，我們去年對他就打的不好。」穀保總教練周宗志賽後如此表示。

去年木棒聯賽4強戰，當時僅高一的許瀚元面對傳統強隊穀保家商，繳出7局僅丟3分的好表現，讓不少人對這一位大心臟的小投手刮目相看。時隔一年，這一次雙方交手的舞台變成冠軍戰，而穀保也早早取得大比分領先，但不變的是許瀚元依舊成為了對方打者最頭痛的人物。

但在自家先發鄭澔因為太過緊張，而不在狀況內的情況下，許瀚元在本戰1局下就緊急上場「救火」，最終繳出了6局僅丟2分的好投，成為新生代的「穀保殺手」。

而對於自己這一場的表現，許瀚元表示因為前一場對美和也是在臨危受命的情況下出賽，所以對於這一種局面比較不會感到緊張。今天剛上去的時候狀態其實並沒有很好，但是學長和教練都不斷的鼓勵自己，也讓他得以慢慢調整回節奏。

當談到他對於穀保總能有好表現時，許瀚元謙虛的表示，自己去年才高一，所以沒有那麼大的壓力，也比較能放開來投。另外，他也很慶幸能一直和穀保這樣的強隊交手，因為這能讓自己變得更好。

在6局下被對方重砲邱志恆敲出關鍵的陽春彈，許瀚元說自己當時沒想太多，就是要和他對決，雖然被打了，但他還是很感謝後者，因為這激勵他未來更積極地來面對打者。

至於如何在面對強隊時保持平常心？許瀚元的秘訣很「普門」，他表示自己在出賽前會打坐3分鐘，讓他的心情保持平靜，這樣上了場就不至於會太緊張。