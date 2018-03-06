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中央社

菲南反恐戰 300恐怖分子潛逃

中央社2018/03/06 23:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓軍警聯合小組3日在馬尼拉逮捕恐怖分子洛孟多和他的妻子，多日訊問後，軍方發言人今天說，政府軍去年在南部與恐怖分子激戰5個月，擊斃數百人，但有300多人逃脫。

菲律賓陸軍第一步兵師發言人蘇斯卡諾（RonaldSuscano）今天表示，民答那峨島馬拉韋市（Marawi）戰役，有313名馬巫德集團的成員逃出城外，化整為零躲藏在南蘭佬省（Lanao Del Sur），包括10名小頭目。

2017年5月23日，向伊斯蘭國（IS）組織效忠的馬巫德集團（Maute）成員，在馬拉韋市發動叛亂，企圖為IS設省，政府軍圍城清剿5個月，擊斃900多名恐怖分子，但也有100多名軍警陣亡，許多建築物炸成廢墟。

蘇斯卡諾說，洛孟多（Nazzer Lomondot）就是「馬巫德集團」的10個小頭目之一。

此外，軍警也得知，IS指定的東南亞地區「王公」（emir）哈比倫（Isnilon Hapilon）在馬拉韋市戰役中喪生後，一名外號「阿布達爾」（Abu Dar）的恐怖分子，繼任了王公職位。

蘇斯卡諾表示，此人目前據信藏身在南蘭佬省的巴加雅萬鎮（Pagayawan），他出逃時帶走一大筆現金。

他補充，阿布達爾雖然接任王公，但他的作風沒有哈比倫那麼激進。

南蘭佬省是馬巫德團的大本營，位於民答那峨島東北部，距馬尼拉約1250公里。

軍方情報顯示，馬巫德集團正在外國恐怖分子的協助下，在南蘭佬省招兵買馬，企圖重整旗鼓。近來菲國安全單位接連在馬尼拉逮捕恐怖分子，引發民眾對於恐怖分子已潛入首都的擔憂。（編輯：郭中翰）1070306

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