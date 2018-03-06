菲南反恐戰 300恐怖分子潛逃

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓軍警聯合小組3日在馬尼拉逮捕恐怖分子洛孟多和他的妻子，多日訊問後，軍方發言人今天說，政府軍去年在南部與恐怖分子激戰5個月，擊斃數百人，但有300多人逃脫。

菲律賓陸軍第一步兵師發言人蘇斯卡諾（RonaldSuscano）今天表示，民答那峨島馬拉韋市（Marawi）戰役，有313名馬巫德集團的成員逃出城外，化整為零躲藏在南蘭佬省（Lanao Del Sur），包括10名小頭目。

2017年5月23日，向伊斯蘭國（IS）組織效忠的馬巫德集團（Maute）成員，在馬拉韋市發動叛亂，企圖為IS設省，政府軍圍城清剿5個月，擊斃900多名恐怖分子，但也有100多名軍警陣亡，許多建築物炸成廢墟。