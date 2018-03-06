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中央社

台高端疫苗首次南進印度 推動生技合作

中央社2018/03/06 23:28
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里6日電）台灣高端疫苗生物製劑公司總經理陳燦堅，與陽明大學藥物科學院長康照洲等，今天拜會駐印度代表田中光，討論台印疫苗合作，除提升台灣疫苗自製率外，也將協助印度技術升級。

位於竹北生醫園區的高端疫苗生物製劑公司總經理陳燦堅、海外事業發展經理唐克漢（Paul FureTorkehagen），及熟知疫苗與藥事法規的陽明大學藥物科學院院長康照洲，在新德里拜會駐印度代表田中光，討論在與印度的合作計畫。

陳燦堅指出，高端疫苗在輪狀病毒、登革熱和流行疫苗等3大疫苗產品線，已進入臨床3期試驗，並擁有蛇毒血清高階技術。印度有很大的臨床基礎，以及可大量生產的製藥產業，台印雙方合作，將有雙贏及高效率、分享風險及降低成本等優勢。

陳燦堅表示，高端疫苗將與全球疫苗生產量最大的印度血清機構（Serum institute of India）在普恩（Pune）簽約，先就輪狀病毒疫苗研發與生產合作，之後將繼續探討登革熱疫苗、蛇毒血清等合作。

他表示，台灣的疫苗與製藥標準較高，印度則擁有疫苗和藥品大量生產的能力與技術，若雙方合作，印度的疫苗和製藥可在最後階段送到台灣，根據台灣標準完成製造，可擁有高品質，更容易進入華人及全球市場，台灣也能藉此快速提高疫苗自製率。

陳燦堅指出，目前美國的疫苗自製率是100%，中國也達90%，但台灣僅有8%，一旦疫情爆發，將成為國安問題；透過與印度的合作，台灣可在初期加速疫苗自製率提升。

他說，由於高端疫苗和印度血清機構的登革熱疫苗技術，都是來自美國國家衛生研究院（NIH）技轉，其中高端疫苗擁有26國的授權，而印度血清機構擁有在印度的授權，雙方合作開發，將縮短疫苗開發及在各國取得授權與獲批准的時間，能快速進入市場。

陳燦堅表示，這次也借重康照洲熟悉藥事法令的長才，在新南向政策下檢視台印相關法律的異同，以便在疫苗和製藥合作上，能在符合雙方法令下加快速度。

田中光期許高端疫苗與印度的合作能不斷擴大，透過台印合作推出高品質疫苗，嘉惠台印及全世界，為人類提供更多健康保障。（編輯：廖漢原）1070306

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