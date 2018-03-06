北韓釋非核化意願 川普讚各方認真努力

法新社報導，首爾當局今天宣布，平壤當局願意討論放棄核武計畫以換取美國的安全保證，川普礸揚這項朝鮮半島核武對峙僵局的「可能進展」。

率領特使團的青瓦台國家安保室長鄭義溶在記者會上說，兩韓下月底將在邊界停戰村板門店舉行逾十年來首次峰會。南北韓嚴格而言仍處於戰爭狀態，但自南韓上月主辦平昌冬奧以來，兩國間緊張情勢已急遽緩和。

（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓特使團赴平壤會晤金正恩返國後表示，北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，並將在對話期間暫停核武試驗。美國總統川普隨後回應表示，「我們將靜觀到底會發生什麼事。」

川普首先發推文表示，「我們將靜觀到底會發生什麼事」，他隨後又發推文說，「多年來頭一遭，相關各方做出認真努力。全世界正在密切注視，或許只是虛假希望，但美國已準備好全力以赴，不論朝那一個方向發展。」

路透社報導，鄭義溶表示：「北韓明確表達朝鮮半島非核化意願，只要對它的軍事威脅消失，自身政權也獲得保障，就沒有理由持續擁核。」

鄭義溶也說，北韓表示，將在與美國對話期間暫停核武與飛彈試驗計畫。北韓自去年11月以來就沒有進行相關試驗。

華盛頓與平壤數月來就北韓核武與飛彈計畫僵持不下，川普和金正恩不但對彼此進行人身攻擊，還揚言掀起戰爭。

北韓視核武為遏阻美國入侵的必要嚇阻力量，過去多次矢言絕不會放棄核武計畫。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070306