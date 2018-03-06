NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

前俄諜與女兒 接觸不明物質倒下未脫險

中央社2018/03/06 23:39
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾疑似接觸不明物質後，和一名女性一起失去意識，倒在英國一處購物中心內。這名女性身分被證實，是斯克里帕爾的女兒；警方說，兩人都尚未脫離險境。

路透社與英國廣播公司（BBC）報導，30多歲的尤莉亞（Yulia Skripal）與66歲的父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）4日被發現失去意識，倒在位於英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上。

威爾特郡（Wiltshire）警方發表聲明說，兩人被發現的地點位於購物中心的酒吧Bishop's Mill。酒吧事發後已封鎖，但似乎對公共安全並無任何立即危險。

英國警方試圖釐清，導致兩人性命垂危的「不明物質」是什麼。

事發後，數名急救人員立即接受醫療人員評估身體狀況，其中一名急救人員尚未出院。

警方正在檢視索爾茲伯里一間健身房錄下的監視器畫面。畫面顯示，身分不明的一名男性和一名女性，步行接近斯克里帕爾和女兒被發現的地點。

斯克里帕爾因向英國情報機構洩露數十名俄國間諜的資訊，在莫斯科以叛國罪定罪。他在2010年「間諜交換」後，獲得英國庇護。他的妻子、兒子和兄長都在過去2年去世。

俄羅斯堅稱，對於事件發生的可能原因「一無所知」，但若英國警方提出要求，願意合作調查。（譯者：陳妍君/核稿：嚴思祺）1070306

貿易戰與核戰風險減輕 美...南北韓4月峰會 分析：金正...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan