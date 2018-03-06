前俄諜與女兒 接觸不明物質倒下未脫險

（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾疑似接觸不明物質後，和一名女性一起失去意識，倒在英國一處購物中心內。這名女性身分被證實，是斯克里帕爾的女兒；警方說，兩人都尚未脫離險境。

路透社與英國廣播公司（BBC）報導，30多歲的尤莉亞（Yulia Skripal）與66歲的父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）4日被發現失去意識，倒在位於英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上。

威爾特郡（Wiltshire）警方發表聲明說，兩人被發現的地點位於購物中心的酒吧Bishop's Mill。酒吧事發後已封鎖，但似乎對公共安全並無任何立即危險。