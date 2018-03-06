前俄諜與女兒 接觸不明物質倒下未脫險

（中央社倫敦6日綜合外電報導）俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾疑似接觸不明物質後，和一名女性一起失去意識，倒在英國一處購物中心內。這名女性身分被證實，是斯克里帕爾的女兒；警方說，兩人都尚未脫離險境。
路透社與英國廣播公司（BBC）報導，30多歲的尤莉亞（Yulia Skripal）與66歲的父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）4日被發現失去意識，倒在位於英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上。
威爾特郡（Wiltshire）警方發表聲明說，兩人被發現的地點位於購物中心的酒吧Bishop's Mill。酒吧事發後已封鎖，但似乎對公共安全並無任何立即危險。
英國警方試圖釐清，導致兩人性命垂危的「不明物質」是什麼。
事發後，數名急救人員立即接受醫療人員評估身體狀況，其中一名急救人員尚未出院。
警方正在檢視索爾茲伯里一間健身房錄下的監視器畫面。畫面顯示，身分不明的一名男性和一名女性，步行接近斯克里帕爾和女兒被發現的地點。
斯克里帕爾因向英國情報機構洩露數十名俄國間諜的資訊，在莫斯科以叛國罪定罪。他在2010年「間諜交換」後，獲得英國庇護。他的妻子、兒子和兄長都在過去2年去世。
俄羅斯堅稱，對於事件發生的可能原因「一無所知」，但若英國警方提出要求，願意合作調查。（譯者：陳妍君/核稿：嚴思祺）1070306