南北韓4月峰會 分析：金正恩里程碑

金正恩本週接見南韓高階代表團時，倡議和南韓總統文在寅舉行高峰會。金正恩此舉具有精明的政治計謀，以及一個可能更大的企圖：他要堅定地走出祖父和父親的影子。

分析中指出，金正恩掌權超過6年，但他尚未完成定義一名世界級領袖的經歷之一：接待另一名國家元首，或是進行海外官式訪問，受到另一名元首歡迎。這一切看來即將改變。

（中央社東京6日綜合外電報導）南韓聯合新聞通訊社今天報導，南北韓同意4月在板門店舉行高峰會。美聯社分析指出，對於北韓領導人金正恩而言，高峰會可能意味他掌權以來的一個重要過程。

金正恩接待南韓代表團時，似乎珍惜他鮮少扮演的角色－寬宏大度的領袖，歡迎重要的外賓。

北韓國營媒體特別努力把金正恩形塑成一名信心十足的政治家、在闊氣晚宴上受到簇擁、在大合照時露出滿意笑容，並且恭喜南韓主辦平昌冬奧成功。

這和2017年金正恩志得意滿的形象，天差地遠。當時，他在將領包圍下，慶祝最近一次飛彈試射成功。

這也不是南北韓首次舉行高峰會。金正恩的父親金正日曾於2000年、2007年和南韓領導人舉行高峰會。然而，這2次高峰會都在平壤舉行。

金正恩為了表示他對高峰會的重視，上月派遣胞妹金與正參加冬奧開幕典禮，直接向文在寅提出建議。在北韓執政金氏家族中，金與正是第一位越過邊界訪問南韓的家族成員。

即便高峰會最後無法達成任何永久性的政治突破，對金正恩來說，高峰會本身就是他個人的一項重大里程碑。身為國際社會龐大焦慮的中心，金正恩鮮為外界所了解，外界只能透過北韓國營宣傳機器刻意營造的形象和篩選的聲明，略知一二。

隨著父親5年國喪結束，以及金正恩的個人權力基礎似已堅固，舉行高峰會可讓他藉此強化他真實國家領導人的認證，以及提升個人聲望，媲美祖父「永遠的主席」金日成和父親金正日。

至於高峰會的後續發展，金正恩願意或是有能力走多遠，猶待觀察。（譯者：嚴思祺/核稿：徐崇哲）1070306