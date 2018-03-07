吃玩了沒／婦女節好好犒賞自己！部落客激推的皇家美味

▲皇樓主廚李鴻基，曾是多位首長們的指定師傅，廚藝精湛，人也相當可愛、親切。

婦女節來囉！這個節日雖然沒有放假，不過還是意義非凡，因為在這個屬於妳的日子裡，不僅女人要好好寵愛自己，同時也創造了大家對媽媽、女兒、同事或愛慕的對象，適度表達愛意的好機會哦！這時還沒想好要怎麼給對方驚喜，不妨考慮一下許多部落客一致推薦、有五星級品質卻沒有在「價格上」大擺五星級架勢的義大皇家酒店，正港廣東菜式的【皇樓】吧！

美味料理的秘訣就藏在廚房裡，皇樓的飲食都由義大皇家酒店的中餐總主廚李鴻章師傅一手把關，他曾是多位首長的指定御廚，更曾代表觀光局、僑委會等單位至世界各地進行廚藝巡迴表演，擅長廣東菜、台菜等，廚藝相當精湛。可是他一點也不藏私，一看到我們馬上就阿莎力的大展身手，大火一開，手腳俐落地將薑蔥、蟹肉、肉絲、冬粉等配料快火烹煮，最後將下鍋油炸的明蝦撈起鋪上，經典的招牌菜【沙茶粉絲明蝦煲】就出爐了！



▲為了確保客人吃的時候還能保持熱度，這道明蝦煲還特別用酒精點火持續燒煮，看著那鮮紅的蝦殼隱隱透出嫩白的蝦肉，溢出的鮮味讓人實在忍不住，想馬上大快朵頤一番。



▲蝦殼炸得酥脆，可以連殼帶肉一起吃，既美味又方便。

一口咬下，美味的程度超乎想像：「這蝦殼炸得脆脆得好好吃，裡頭的冬粉也像海綿一樣完全吸收蝦子的鮮甜，真的是「滿口的海味」！」聽到我的評價，李師傅也開心地回應：「是啊是啊！連殼帶肉不僅多了一層口感，也能保留蝦殼素的營養！」不似料理時的霸氣、嚴肅，離開廚房的李師傅非常靦腆、害羞，但一聊起料理又會變得投入和生動，可以感受到他對料理的熱情。



▲現場若點這道【片鴨】，就有現切桌邊服務哦！

正當我吃得津津有味時，李師傅一拍手，服務生便推了一隻香味四溢的烤鴨出來，原來來這裡吃飯還可以大飽眼福，看一場現切的「烤鴨料理秀」，服務生每切一塊都可以聽到「皮開肉綻」的聲音和撲鼻誘人的香氣，「我們選的是北鴨－櫻桃鴨，北鴨因為天氣冷、油脂多，烤起來皮會比較脆。」李師傅說道。



▲一整晚特調醬料的醃製，加上火侯控制得宜，讓原本油脂就豐富的北鴨，皮脆肉嫩、又甜又多汁。



▲現場還有黃瓜、大蔥、南瓜等很多配料可以選擇，跟餅皮包著一起吃。

吃起來不像一般鴨肉乾柴，肉質格外的肥滋水嫩又香甜！「是的，我們的跟外面的櫻桃鴨不一樣，有用特殊的海鮮醬與蜂蜜汁去做調和。」李師傅得意地邊跟我介紹，一邊還貼心地包上餅皮與餡料，原來還可以搭配多種餡料、口味，讓鴨肉的好滋味更上一層樓！

另一道主食，乍看還會讓人誤以為是蛋塔呢！皇樓講求口感之外，也相當注重創新，所以會在很多食材上去做嘗試，這道「安格斯牛肉塔」塔餅是用芋頭製作，跟牛肉超級搭！安格斯牛肉質鮮美，還非常軟嫩，一吃我就知道「是不是有加蜂蜜！」，李師傅逗趣的回道：「原來妳也是食神啊！」



▲安格斯牛肉質鮮美，加上可以軟化肉質的蜂蜜後，更為香嫩順口。



▲經典廣東料理「韭黃炒斑腩」，食材為切塊的深海石斑魚，肉質滑嫩，皮的膠質又非常厚，根本是女生的最愛。

吃完了海陸大餐，怕大家吃不飽，李師傅很貼心地準備了很精緻的主食，像金字塔般的「干貝蛋白炒飯」，除了外觀別出心裁，入口的滋味也是別有用心，在傳統炒飯有的蔥花和油蔥酥的香氣上，添加了干貝跟蛋白，讓炒飯的香氣拌著鮮味在嘴裡更快蔓延開來！「真的好香！而且好有嚼勁哦！」看我吃得「滿口生香」，李師傅笑著說：「這就是我用蛋白，不用蛋黃的原因，用蛋白可以讓口感變得更Ｑ更好。」



▲加上干貝、蛋白的油蔥酥炒飯，真的會讓人吃了就難忘。

跟著可愛的李師傅吃了一頓，感覺自己的廚藝知識又豐富了不少，也從李師傅身上學會了精益求精的做事精神，難怪皇樓會是許多民眾來義大必吃、部落客狂推的名店，因為每次來都可以從不斷推層出新的創意料理上，獲得滿滿的感動與驚喜。

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