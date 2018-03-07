熊讚也懂預測？杜鵑花開預測大PK

臺大自1997年開始舉辦杜鵑花節，許多民眾都體會過「杜鵑花城」的美麗花海，其中，關於賞花期限的花期預測也漸漸成為傳統。而去年臺北市政府首次舉辦臺北杜鵑花季，臺大教授張育森即身負重任，透過每一年的數據與溫度變化，除了要分析預測杜鵑花開的日子，也給了市府許多關於栽種杜鵑花的寶貴建議。

臺北市觀光傳播局今年再度舉辦臺北杜鵑花季活動，將於3月14日登場，為期一個月的活動期間，陸續舉辦杜鵑花音樂祭、幸福嘉年華、千人野餐音樂會、及獨立音樂live house等活動。其中，眾所矚目的活動主角-杜鵑花，因近期天氣忽冷忽熱，開花時機眾說紛紜，不少民眾擔心，會不會「杜鵑花季沒有杜鵑花?」為此，市政府找來臺大園藝系教授張育森及熊讚，拍攝逗趣的影片，分別來做花況預測。

張育森教授表示，杜鵑花開與氣溫息息相關，花苞遇低溫經常會「凍住」按兵不動，直到溫度回暖才會開花。也因此，雖陸續有杜鵑花綻放，但稀稀落落還不算是杜鵑花的盛開期。張教授還說，過去的資料顯示杜鵑花通常於三月中盛開，但關鍵還是要看接下來的寒流或是冷氣團狀況，才是影響花開的關鍵因素，但預估今年的花況應該比去年好，民眾可以好好期待。



▲臺大教授張育森推測 杜鵑花開花應落在3月10日前後。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

有趣的是，說到花期預測，熊讚似乎是不讓教授專美於前，主動挑戰預測花期。不會說話的熊讚PK張教授，二人選擇以拍影片的方式互相較勁。教授以學術專業娓娓道來花況可能在3月10日左右盛開，熊讚則一路耍寶吐槽教授，並且自己預測盛開期將落在3月20日。整部影片呈現神預測對決專業預測的畫面，相當逗趣。

至於市民要選擇相信教授的「專業判斷」，還是熊讚的「可愛預測」，就要讓民眾自行決定了。屆時市政府也將開放官網進行票選活動，獎品為「世大運限量版臺北捷運月票」，只要臉書按讚、分享即可參加抽獎，相關活動資訊請民眾密切注意臺北旅遊網臉書。邀請更多民眾一起加入預測杜鵑花盛開的行列。更重要的是，希望能讓更多民眾共享美麗的杜鵑花季。



▲臺北杜鵑花季將於3月14日登場，歡迎民眾共襄盛舉。（圖／臺北市觀光傳播局提供）