名家論壇》賴祥蔚／大陸推出「媒體惠台政策」的幕後花絮

將近二十年前，筆者正在構思博士論文，著手研究兩岸的媒體制度與演變，因而開始主張大陸當局應該讓台灣的影視製作團隊享有等同於大陸企業及人民的待遇，也就是今天所說的準國民待遇。

在其他的一般領域倒也罷了，新聞媒體卻是非同小可，因為這涉及了意識型態，一向被中共視為必須牢牢掌握的「喉舌」。

所謂的惠台政策，簡單講，就是讓台灣的企業與人民，享有跟大陸企業與人民同樣的待遇，也就是準國民待遇。

消息一出，套一句網路標題黨常用的誇張句型：「全世界都震驚了！」事實上，倒也沒那麼誇張，最多只是內行人都震驚了。

儘管知道中共政權緊抓廣電媒體，所有廣電媒體都屬於政府所有，不開放民營；同時又知道大陸對境內影視作品的產製，都有雙重把關，先審劇本，通過了才能開拍，再審影視成品，通過了才能播映。既然有把關，中共當然不必擔心一旦讓台灣的影視製作團隊比照大陸企業或人民的待遇，其作品會有任何超出預期的結果。

當時的想法頗有互惠陽謀，首先希望壯大台灣影視產業。要知道，二十年前台灣的影視實力，領先對岸同業許多。如果當時對岸就同意讓台灣的影視製作團隊可以享有準國民待遇，開放龐大市場，一定可以大幅推動台灣影視產業的進步與升級。

在此同時，筆者試著遊說對岸，強調一旦讓台灣的影視製作團隊享有準國民待遇，一定有助於兩岸的進一步交流與來往。

可惜的是，拙見始終沒有獲得正面回應。一來或因事涉意識型態領域，改變不易；二來也是當時的廣電當局仍有保護意識，不願台灣來分一杯羹；三來應是筆者能接觸的對象多為學者或普通台辦官員，離核心太遠。

一轉眼十年過去，筆者從新科博士、助理教授升等成為正教授，在此同時，對岸的影視實力快速進步，直逼台灣。相較於過去大陸影視業者頻向台灣取經，這時已經變成相互切磋了。只要有機會，筆者仍會公開撰文建議對岸讓台灣的影視製作團隊享有準國民待遇，但是都無回應。

再轉眼又是十年，台灣民眾追看陸劇已成風氣。去年十月中共召開中國共產黨第十九次全國代表大會，習近平總書記提出要讓台灣民眾享有準國民待遇。筆者再次公開撰文建議：讓台灣影視製作也能享有準國民待遇。文章刊出後，有人提醒說：準國民待遇是到了對岸才能享有，而且是針對台灣人在大陸的生活便利，絶不是讓台灣的影視製作團隊享有準國民待遇。筆者自知這只是願望，但是仍然試著爭取。

沒想到19大開完才四個月，對岸就宣布惠台政策，包括筆者呼籲將近二十年的台灣影視製作團隊享有準國民待遇，令人震驚。

不過再一細想，也不意外。二十年前，大陸媒體實力不如台灣，難免擔心台灣影視業者的威脅。十年前，大陸媒體實力接近台灣，仍然擔心台灣影視業者的影響。如今，對岸給予台灣影視製作團隊準國民待遇了！為什麼？當然不是因為筆者建議，而是大陸媒體實力已經領先台灣，具備了高度自信。

過去二十年台灣媒體沒太多長進，面對大陸開放，卻不必擔心弱化，因為台灣影視業者想積極把握惠台政策的契機，就要結合本土元素，跟大陸競爭者之間形成區隔，以此吸引對岸觀眾的興趣，終能東山再起。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com