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政治

名家論壇》錢震宇／無知的紅漆

文／錢震宇2018/03/07 17:00
▲獨派人士 28 日衝入慈湖陵寢內，朝前總統蔣中正的靈柩潑灑紅漆。（圖／桃園市議員楊朝偉提供）
▲獨派人士 28 日衝入慈湖陵寢內，朝前總統蔣中正的靈柩潑灑紅漆。（圖／桃園市議員楊朝偉提供）

獨派幾位年輕人在228當天到慈湖向故總統蔣中正的棺柩潑灑紅漆，引發外界譁然。潑漆事件除了凸顯看守慈湖陵寢的憲兵訓練不足、嚴重失職外，也顯示台灣社會即便歷經政黨輪替，仍舊非常原始而幼稚，離真正的多元民主自由距離還很遠、很遠。

潑漆的年輕人，口口聲聲說他們必須如此，才能徹底清除威權遺緒，落實轉型正義，甚至當場撕毀中華民國國旗，還動手把媒體記者趕出記者會會場，只因為提問問題與他們立場不同，就限制他人的言論及行為自由，試問「這不是威權，什麼是威權？」

他們還嗆聲，若總統府、國防部、桃園市政府等單位沒有相關回應，他們會繼續行動，且還會提高強度。這些人不知道把自己看成是正義使者，還是復仇者聯盟，向政府機關喊話，若不照他們說的話做，就自己看著辦，敢問「這不是地痞、流氓，什麼是地痞、流氓？」

從他們潑漆時激動的言情與偏執的言論，不難想像他們對於蔣中正以及威權時代的刻板之深，然而，他們在威權時代都尚未出生，何以感受及了解威權時代的種種，又何來仇恨；

如今，他們跳出來潑漆，說要喚醒更多人去除威權，請問他們拿什麼來說服大家？是拿自己親身經歷？是拿獨派團體所灌輸的觀念？還是拿剛去賣場買的紅漆？還是前一天討論出來的標語？

這些人闖入陵寢內，對蔣中正棺柩潑漆、舉布條、呼口號，然後一哄而散，這樣的行為怎麼看都不光明正大。更讓人看輕的是，幾位看似「勇敢」潑漆的年輕人，潑完漆後就消失不見，不僅不敢面對外界質疑，連到警局自首、面對司法的勇氣都沒有。

「敢做不敢當」，不敢對自己行為負責任的人，還想當台獨建國的先鋒，要別人接受自己的論點，真讓人笑掉大牙。

「一個民主國家，法治是最為基本的要件」。如果背離法治、漠視法律，任何再高尚的行為都會失去正當性，何況是如此激烈的作法。要知道，法治的相對就是人治，如果每個人都不遵守法治，恣意妄為，為達目的不擇手段，到最後就會變成比誰拳頭大、誰的權力大誰說了算，反倒真成了威權國家。

「無知的真正特點是：虛榮、驕矜和傲慢」，從這次潑漆的年輕人身上不正好看到這幾項特質嗎？

什麼是正義、什麼是威權都搞不清楚，內容毫無論述，也不敢接受挑戰，只會用最廉價的潑漆手段來吸引目光，丟了就跑；這些人連最基本的法律及公共道德都能背棄，這種暴民式的抗爭手法，不只是可悲，終將會被人唾棄。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇慈湖陵寢潑灑紅漆潑漆紅漆
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