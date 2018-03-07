疾管署六百萬劑公費流感四價疫苗　國光生技已做好準備

衛福部去年度採購三價流感疫苗，因為少了B型山形株，讓流感疫情大爆發，為此，日前宣布今年600萬劑公費季節流感疫苗全改為四價流感疫苗，以提高疫苗對民眾的保護力。外界則質疑買得到這麼多疫苗嗎？國光生技表示，該公司已經做好準備，將配合疾管署採購規格要求，積極參與招標。
國光發言人潘飛指出，世衛組織於上個月公布了今年北半球的流感病毒，該公司在取得詳細資料後，開始投入生產，將供應國內公費市場以及自費市場。
潘飛說，國光去年5月獲得成人四價流感疫苗藥證，去年底開始供應國內自費市場，預計這個月可以再獲得3歲至17歲年齡層四價流感疫苗的藥證，符合政府流感疫苗採購的需求。
除了供應國內市場，潘飛說，未來國光將會更積極將四價流感疫苗推往國際市場，目前規劃在中國大陸申請進行人體臨床試驗及藥證申請，獲證後將以四價疫苗取代目前在大陸銷售的三價疫苗。
此外，國光也與泰國的廠商合作，向泰國主管機關提出四價流感疫苗藥證的申請，未來將由泰國延伸至其它東南亞國家市場。
在國外藥廠合作上，國光生技也大有斬獲，與美國的Protein Sciences公司合作生產的四價季節流感疫苗產品Flublok，於去年進入商業量產階段，並順利進入美國市場銷售。
潘飛指出，Protein Science公司在去年8月被國際疫苗大廠賽諾菲收購後，由賽諾菲團隊接手Flublok的推廣行銷及供應鏈管理等工作，去年10月針對2018年計畫生產數量向國光發出訂單，較前一年度達到數倍成長。最近賽諾菲考量市場對於Flublok四價疫苗的反應，向國光表達希望再提高今年度的訂單數量。
潘飛表示，Flublok疫苗製作難度更高，是運用基因重組技術生產，不會受到疫苗病毒株備製及疫苗生產過程中可能發生的基因突變影響，能夠維持更好的保護力。