疾管署六百萬劑公費流感四價疫苗　國光生技已做好準備

衛福部去年度採購三價流感疫苗，因為少了B型山形株，讓流感疫情大爆發，為此，日前宣布今年600萬劑公費季節流感疫苗全改為四價流感疫苗，以提高疫苗對民眾的保護力。外界則質疑買得到這麼多疫苗嗎？國光生技表示，該公司已經做好準備，將配合疾管署採購規格要求，積極參與招標。

國光發言人潘飛指出，世衛組織於上個月公布了今年北半球的流感病毒，該公司在取得詳細資料後，開始投入生產，將供應國內公費市場以及自費市場。

潘飛說，國光去年5月獲得成人四價流感疫苗藥證，去年底開始供應國內自費市場，預計這個月可以再獲得3歲至17歲年齡層四價流感疫苗的藥證，符合政府流感疫苗採購的需求。