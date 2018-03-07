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彰化縣後備指揮部保密安全講習　提升官兵保密警覺

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/07 08:57
▲彰化縣後備指揮部辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）
▲彰化縣後備指揮部辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

為落實部隊保密安全維護，彰化縣後備指揮部於6日在三樓禮堂，辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，由資訊官廖振鴻少校及保防官葉士鳴少校授課，透過講習讓官兵了解手機程式的維安因素，部內同仁均依規定，將手機關機，並認真聆聽相關保密規範。


▲彰化縣後備指揮部辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

為加強各級機要勤務人員保密習性，彰化縣後備指揮部辦理「通信戰備督導暨保密講習」，由指揮官陳如偉上校主持。會議中，承辦單位針對近期洩（違）密案例，結合相關法令及實務工作經驗實施授課，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。


▲彰化縣後備指揮部辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

陳上校表示，現代部隊給予官兵許多福利，但也有潛伏的危安因素，為使國防安全有保障，攜入具有照相功能之通信裝備，務必安裝MDM管制系統，以確保部隊機密公文不洩漏。此講習除建立同仁保密習性外，透過案例分享也能瞭解保密的重要性，確保部隊安全。


▲彰化縣後備指揮部辦理後備指揮部通信戰備督導暨保密講習，期能建立正確保密認知，防杜洩（違）密事件肇生。。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.06）

陳上校指出，各級機要勤務人員經常接觸各類機密文件與年度重大任務資訊，容易成為有心人士刺蒐機密的對象，因此，特別叮嚀他們建立「多一分保密警覺，少一分洩密風險」之認知，並保持高度保防警覺、有效管控資訊流向，以建立內部純淨、外部強固的安全環境。

關鍵字保密講習國防安全機密公文彰化縣後備指揮部
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