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政治

民進黨嘉義縣長初選勝負已定？大戰可能剛開始

記者陳弘志／連線報導2018/03/07 06:00
▲嘉義縣立委陳明文（左）在這次初選支持翁章梁，縣長張花冠（右）支持張明達，嘉義縣長初選被當地視為兩人的代理人之戰。（資料照／NOWnews 合成）
▲嘉義縣立委陳明文（左）在這次初選支持翁章梁，縣長張花冠（右）支持張明達，嘉義縣長初選被當地視為兩人的代理人之戰。（資料照／NOWnews 合成）

民進黨 2018 縣市長提名初選民調作業在 6 日公布嘉義縣民調結果，由前行政院農委會副主委翁章梁勝出，即將代表民進黨參選嘉義縣長，但黨內初選似乎沒有落幕，新的一波紛爭剛剛上演。

落敗的嘉義縣議會議長張明達對這次黨內初選民調，公開提出四大疑點：

一、在電話民調結果尚未公佈之前，民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀與他多次通話，指民調有爭議，當時提出三項建議，1.暫不公佈，2.雙方同意依既定時程公佈，3.雙方如有一方不同意，晚上重做民調。張明達質疑為何嘉義民調的公佈反反覆覆。他說，根據他派遣的現場觀察員統計，他的民調應該是獲勝的一方，他合理懷疑對方民調落敗，有人搞鬼。

二、黨中央為何拖延民調結果公佈的時間？張明達也質疑支持翁章梁的立委陳明文，在民調尚未公佈之前，透過臉書發佈影射必勝訊息。他合理懷疑，有人對民調動了手腳。

三、張明達強烈懷疑對手與行政院長賴清德用於選戰的合照，是未經賴清德同意，移花接木的冒用手法。

四、張明達陣營支持者在民調進行中，曾接獲大量電腦語音干擾電話，並有錄音存證，要求黨中央盡速徹查，並公佈調查結果。

張明達要求黨中央在所有疑點尚未查明之前，中執會不能在 14 日公告嘉義縣長提名人為翁章梁。

在這次黨內初選支持張明達的嘉義縣長張花冠表示，這次初選競爭激烈，她呼籲黨中央應努力撫平初選時所造成的傷口，才能團結各方，一起為黨的最終勝利而努力。

民進黨在嘉義縣執政 17 年，這是嘉義縣第一次採用縣長初選民調。但這次初選，被外界視為縣長張花冠、和前縣長陳明文的「代理人」戰爭，地方耳語甚至傳出是「中央正規軍對戰地方軍」。

在民調揭曉後，初選大戰並沒有因此落幕。嘉義縣目前公認有「兩顆太陽」陳明文、張花冠，都是日正當中，各有人馬與勢力，誰要甘於當被射下的落日，黨中央可能還要傷腦筋。

關鍵字民進黨嘉義縣長初選張花冠陳明文翁章梁張明達
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