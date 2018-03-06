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中華職棒／獅隊活動大公開　林岳平引退揭幕

體育中心／綜合報導2018/03/07 00:44
▲統一獅上半季活動。（圖／獅隊提供）
▲統一獅上半季活動。（圖／獅隊提供）

自2015年起，統一7-ELEVEn獅隊持續以主題式特別企劃規劃球季行銷活動，豐富多元的活動內容搭配獨家主題商品，讓球迷每一年都有不同的驚喜，不但保留受歡迎的經典特色主題，也不斷在跨領域的異業結合有所突破，希望能夠讓球迷進場看球之餘，也可以感受到更多屬於棒球場的無限魅力與可能性；今年度統一獅隊率先推出年度口號「NO.1」，除了展現出球隊力圖重返王座的企圖心，在最重要的年度行銷的主題活動上也推出最具特色的內容，希望能夠吸引更多族群踏進球場．

職棒29年統一獅的行銷主題活動全面擴大延伸，首次分為上下半季個別發表，配合售票日期開跑，季初率先公佈的上半季主題活動，以往年最受球迷歡迎的五大經典特色活動為主，由最震撼的「OPENING DAY台南主場開幕戰」結合「大餅林岳平引退儀式」揭開序幕，緊接著是最適合親子同樂的「CARTOON & BASEBALL DAY卡通明星瘋棒球」、前進後山花蓮主題週的「CIRCLE UP原圈力量」，結合台南在地獨立音樂能量的「SWING TAINAN搖擺府城」，以及由女孩擔任主角，每年都不能缺少的重要企劃「GIRLS‘ POWER最強女孩」，滿滿的活動企劃等著你進場體驗猛獅主場魅力！

統一獅每個主題行銷活動，也將推出不同主題內容，詳細活動內容將於活動前兩周陸續公佈，也歡迎球迷透過全台IBON售票系統搶購預售票，享受更多好康福利。目前3月25日統一獅主場OPENING DAY，凡購賣內野門票均可兌換獅吼應援TEE一件，超值好康獲得球迷搶購，目前3.25開幕戰預售票已銷售破兩千，不想錯過球迷一定要立即預購門票搶好座位，觀看精彩球賽。

3/25(台南)：OPENING DAY 主場開幕戰

4/06-08(天母)、4/14-15(台南) ：CARTOON & BASEBALL DAY 卡通明星瘋棒球

4/24、26-29(花蓮) ：CIRCLE UP 原圈力量

5/11-13(台南) ：SWING TAINAN 搖擺府城

6/16-17(澄清湖) ：GIRLS’POWER 最強女孩

關鍵字統一獅活動中華職棒棒球林岳平
台啤新援夏普　曾打過NBA胡智為挨轟　大聯盟先發震撼教育

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