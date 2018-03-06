NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈監獄學絕技　2分鐘可拆車窗行竊樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
娛樂

Makiyo開直播指控丁小芹「欠錢不還」　好姊妹翻臉

娛樂中心╱台北報導2018/03/07 01:00
▲Makiyo（左）控丁小芹欠錢不還。（圖／翻攝臉書，2018.03.06）
▲Makiyo（左）控丁小芹欠錢不還。（圖／翻攝臉書，2018.03.06）

丁小芹陸續傳出賣假包、惡性欠債、股東財務糾紛等新聞事件，現在連好姊妹Makiyo都成為受害者。Makiyo和姊姊「胖姐」上個月開直播，指控丁小芹賣假包欠錢不還，事後問她還已讀不回，延宕至今都5年了。

根據蘋果日報報導，Makiyo表示「胖姐」當初在網路看中一個紀梵希的名牌包，丁小芹表示自己可以幫忙訂購，要胖姐先匯35000元給她，但後來丁小芹拿給Makiyo和胖姐看的包包，卻不是胖姐當初想要買的包包，之後丁小芹就一直以「包包沒貨了」為由遲遲沒交貨，也沒把35000元退還給胖姐。

胖姐也補充說，丁小芹其實是欠她38000元，因為丁小芹跟她說那個「錯誤的包包」必須要寄回去退，因此又多收了她3000元運費，但此後便再也沒下文，胖姐因為等太久都沒拿到貨，乾脆自掏腰包又花了46000元，去買了正款的紀梵希名牌包。

此外，Makiyo也抱怨曾花35000元跟丁小芹買二手香奈兒包，但用了差不多1年就壞掉，懷疑包包是假貨，因為香奈兒的包包很耐用可以用好幾年。而且經過這些事件，二人的友誼已經漸漸降溫。

據悉，直播播出後，丁小芹有打電話質問Makiyo為何在直播中講這件事，希望能私下解決，而且也已經答應，下個月會找時間還胖姐錢。

關鍵字makiyo丁小芹胖姐
日星參加國片《盛情款待》東京首映秦昊想見齊豫　讚對方這裡很軟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan