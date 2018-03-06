Makiyo開直播指控丁小芹「欠錢不還」　好姊妹翻臉

根據蘋果日報報導，Makiyo表示「胖姐」當初在網路看中一個紀梵希的名牌包，丁小芹表示自己可以幫忙訂購，要胖姐先匯35000元給她，但後來丁小芹拿給Makiyo和胖姐看的包包，卻不是胖姐當初想要買的包包，之後丁小芹就一直以「包包沒貨了」為由遲遲沒交貨，也沒把35000元退還給胖姐。

丁小芹陸續傳出賣假包、惡性欠債、股東財務糾紛等新聞事件，現在連好姊妹Makiyo都成為受害者。Makiyo和姊姊「胖姐」上個月開直播，指控丁小芹賣假包欠錢不還，事後問她還已讀不回，延宕至今都5年了。

胖姐也補充說，丁小芹其實是欠她38000元，因為丁小芹跟她說那個「錯誤的包包」必須要寄回去退，因此又多收了她3000元運費，但此後便再也沒下文，胖姐因為等太久都沒拿到貨，乾脆自掏腰包又花了46000元，去買了正款的紀梵希名牌包。

此外，Makiyo也抱怨曾花35000元跟丁小芹買二手香奈兒包，但用了差不多1年就壞掉，懷疑包包是假貨，因為香奈兒的包包很耐用可以用好幾年。而且經過這些事件，二人的友誼已經漸漸降溫。

據悉，直播播出後，丁小芹有打電話質問Makiyo為何在直播中講這件事，希望能私下解決，而且也已經答應，下個月會找時間還胖姐錢。