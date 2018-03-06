富比世全球富豪榜 川普財富縮水排名下滑

2018年前20位富豪的凈財富總額創歷史新高，達1.2兆美元。來自中國的新上榜富豪最多，達89位，其次是美國，有45位新上榜富豪。印度有18位，德國有13位。

今年共有2208位身價達10億美元的億萬富豪上榜，創下紀錄，美國網路零售業巨擘亞馬遜公司創辦人貝佐斯以1120億美元財產拔得頭籌。

川普排名由去年的第544名下滑至766，目前財富據估為31億美元，較1年前少4億美元。

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價高達1120億美元（台幣3兆3003億元），一年內增加392億美元，是有史以來財富一年內增長的最大數額。

在過去24年中，微軟公司（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）曾18次問鼎，今年則落居第2，財富達900億美元。這是自2001年以來，第一名和第2名間財富差距最大的一次。身家為840億美元的股神巴菲特（Warren Buffett）跌至第3位。

今年上榜富豪的凈財富總和達9.1兆美元，高於去年的7.7兆美元，平均凈財富為41億美元，創歷史新高。其中1490人為白手起家的富豪，2017年則為1371人。

上榜的女性富豪有256人，高於2017年的227人。其中，有13名女性富豪與丈夫、兄弟或兒子共享財富。有72位女性是白手起家的富豪，和2017年的56位相比，不僅創歷史新高，還出現大幅增長。

亞太地區的上榜富豪最多，有827人；其次是美國，有585人；再次是歐洲，有559人。（譯者：陳政一）1070307