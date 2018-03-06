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紐約匯市─非美貨幣反彈 美元擴大跌幅

鉅亨網2018/03/07 04:02
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美元週二回檔，全球貿易緊張的擔憂有所消退，非美貨幣因而反彈。

美元指數下跌 0.5% 至 89.653，週一上漲 0.1%。

歐元上漲至 1.2397 美元，週一尾盤報 1.2336。英鎊上漲至 1.3885 美元，週一尾盤報 1.3846。

川普總統週二發表的保護主義言詞有點軟化，推升了加元與墨西哥披索。過去幾天，川普的關稅談話使得該二貨幣受到壓力，因墨西哥與加拿大出口大量鋼與鋁至美國。

週一，川普總統透過推文表示，除非公平的北美自由貿易協定 (NAFTA) 能夠達成，否則加拿大與墨西哥亦無法免除關稅。投資人認為這顯示，川普有意利用關稅做為修改貿易協定的策略，美國本週不太可能實施鋼與鋁的進口關稅。

此外，重要共和黨議員，如議長 Paul Ryan，均反對川普的關稅計畫。川普的關稅談話，亦引來了美國貿易夥伴 -- 包括歐盟 -- 的批評，並威脅以關稅進行報復。

此外，歐洲市場，包括股市，價格上漲，未在意貿易戰擔憂與政局因素，義大利的政局擔憂亦似乎有所消退。

週日義大利大選顯示，約半數選民支持反傳統的五星運動黨與北方聯盟黨，顯示民粹主義復甦。但不預期這兩個黨能組成聯合政府，分析師預期，義大利需經過長期協商，才能組成新政府。

報導指出，北韓在與南韓舉行高峰會期間，將停止進行飛彈試射。北韓亦願意與美國進行談判，結束其核武計畫。該消息支撑日元小幅上揚。

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