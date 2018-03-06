北韓釋非核化意願 美情報總監質疑

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）今天表示，在評估北韓據傳願意就非核化與美國會談前，華盛頓當局必須知道更多的訊息，不過他對北韓這項明顯的新提議抱持懷疑。

路透社和法新社報導，柯茨在參院軍事委員會「全球威脅」（Worldwide Threats）聽證會表示：「我對這一切十分懷疑。這也許是個突破，我非常懷疑。」

「如我所說，希望不斷出現，但是我們必須知道更多和這些會談有關的訊息，我們也會這麼做。」

「情報圈將繼續竭盡所能蒐集及評估和北韓情勢有關的訊息，我知道我們會談論這個問題。」