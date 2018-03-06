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中央社

北韓釋非核化意願 川普稱非常正面靜觀發展

中央社2018/03/07 06:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）南韓表示北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，並在對話期間暫停核武試驗，美國總統川普今天對這項「非常正面」聲明表示歡迎，不過拒絕說明他對這項會談是否有預設條件。

川普也表示，美國仍保留所有選項。

路透社和法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「南韓和北韓的聲明非常正面。」

「我們與北韓無疑已取得很大的進展，至少在言詞上。這對世界、北韓和朝鮮半島都是很棒的事情，不過我們要看看事情如何發展。」

他也讚揚北韓參與平昌冬季奧運會。

川普在與瑞典總理的聯合記者會也表示：「我相信他們是真誠的。我希望他們是真誠的，我們很快就會知道。」

「我認為他們真誠，也是因為制裁和我們正對北韓採取的行動。」

川普將北韓願意會談歸功於「非常、非常嚴厲的」的制裁和中國「大力幫忙」。

川普說：「中國可以做得更多，但是我認為他們為我們國家所做的一切，比以往都來得多。」

川普稍早對此項提議首先發推文表示，「我們將靜觀到底會發生什麼事」，隨後再發推文說，「多年來頭一遭，相關各方做出認真努力。全世界正在密切注視，或許只是虛假希望，但美國已準備好全力以赴，不論朝那一個方向發展」。

美國副總統彭斯稍早表示，美國仍然致力於向北韓施加最大壓力，在平壤當局朝非核化採取行動前，這個立場不會改變。

南韓特使團赴平壤會晤金正恩返國後表示，北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，並將在對話期間暫停核武試驗。

率領特使團的青瓦台國家安保室長鄭義溶在記者會上說，兩韓下月底將在邊界停戰村板門店舉行逾十年來首次峰會。南北韓嚴格而言仍處於戰爭狀態，但自南韓上月主辦平昌冬奧以來，兩國間緊張情勢已急遽緩和。

首爾當局今天宣布，平壤當局願意討論放棄核武計畫，以換取美國的安全保證。

鄭義溶表示：「北韓明確表達朝鮮半島非核化意願，只要對它的軍事威脅消失，自身政權也獲得保障，就沒有理由持續擁核。」（譯者：陳政一）1070307。

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