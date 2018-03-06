王維中春訓 將首度以先發出戰

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）效力韓職NC恐龍隊的台灣左投王維中，明天將在熱身賽中先發，對手是韓職KT巫師隊。這將是王維中在熱身賽中的首次先發，也是NC恐龍赴美春訓的最後一場比賽。

由王維中擔任先發的這場熱身賽，預計美西時間7日下午1時開始（台北時間8日凌晨5時），地點在加州聖伯納地諾（San Bernardino）郡的聖瑪努爾（SanManuel）球場。

NC恐龍這趟美國春訓，先前往亞利桑那州，之後來到加州，分別對戰南加州大學（USC）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）的校隊，並與KT巫師隊捉對廝殺。