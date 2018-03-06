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中央社

王維中春訓 將首度以先發出戰

中央社2018/03/07 07:41
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）效力韓職NC恐龍隊的台灣左投王維中，明天將在熱身賽中先發，對手是韓職KT巫師隊。這將是王維中在熱身賽中的首次先發，也是NC恐龍赴美春訓的最後一場比賽。

由王維中擔任先發的這場熱身賽，預計美西時間7日下午1時開始（台北時間8日凌晨5時），地點在加州聖伯納地諾（San Bernardino）郡的聖瑪努爾（SanManuel）球場。

NC恐龍這趟美國春訓，先前往亞利桑那州，之後來到加州，分別對戰南加州大學（USC）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）的校隊，並與KT巫師隊捉對廝殺。

王維中離開美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人隊，投效NC恐龍，隨隊春訓期間，他是在對戰耐克森英雄隊和UCLA校隊的比賽，以中繼身分登板。

其中，對耐克森英雄投2局，最快球速150公里，投出1次三振、無失分；出戰UCLA校隊，投3局，球速飆152公里，6次三振、也是無失分。

不過王維中曾受訪表示，美國打者偏好揮大棒，亞洲打者比較難纏，日後熱身賽對付韓職隊伍，他會投得更謹慎。

明天的熱身賽，也是NC恐龍這次赴美春訓的最後一場賽事，全隊將在美西時間8日晚間搭機返回韓國，備戰新球季。（編輯：屈享平）1070307

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