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天仁茗茶加持大戶掃貨 賓仕國際超購2600倍 史上

鉅亨網2018/03/07 08:03
鉅亨網 / NOWnews
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「天仁茗茶」香港特許經營商賓仕國際 (1705-HK) 昨 (6) 日截止招股。據市場消息透露，賓仕公開發售部分，錄得約 2600 倍超額認購，進佔新股超購榜第 2 位，凍結資金約 260 億元 (港元，下同)，接近 5 萬人認購，據悉初步擬以上限 1 元定價。以過往超購王案例比較，賓仕的大量「頂頭槌飛」分派率預料將會極低。

賓仕公開發售超購約 2600 倍，隨即取代於 2014 年初公開招股超購 2187 倍的惠生國際 (1340-HK)，成為史上超購最多新股第 2 位

翻查資料，歷來超購最多的新股，是已經改名為奧克斯國際的 Magnum(2080-HK)，該股亦於 2014 年掛牌。當年 Magnum 挾電影《喜愛夜蒲》氣勢招股，更被稱為首檔「夜場股」，其以超購 3558 倍佔據超購榜首。另外 2 檔超購超過 2000 倍的「超購王」，則分別為從事服裝標籤及包裝印刷產品製造的 HSSP(3626-HK)，以及米蘭站 (1150-HK)。

根據招股書資料，由於超購超過 2600 倍，因此賓仕要啟動回撥機制，公開發售部分比例將由 1 成增加至 5 成，即 5000 萬股股份，相當於約 1.25 萬手股份。以這次近 5 萬份申請計，數字上分派已不可能做到至少 1 人 1 手。

事實上，這次認購資金超過 260 億元，即平均每份申請認購金額高達 52 萬元或 130 手，意味大手認購的申請佔絕大多數；而據以往超購超過 2000 倍的新股案例，「頂頭槌飛」的分派率極低，以奧克斯國際為例，當年頂頭槌飛高達 3233 張，需認購 750 手方可穩中一手，頭槌飛分派率只有約 0.14%。

對於賓仕國際錄得大幅超購，香港《明報》引述耀才行政總裁許繹彬認為，除集資額較少、「炒味濃」外，天仁茗茶在香港具知名度，亦令賓仕輕易成為「超購王」。

香港 01 報導，賓仕是一家食品及飲料公司，在香港擁有逾 27 年營運歷史，分別營運分銷業務及零售業務。分銷業務方面，賓仕同時從海外品牌及本地零售商採購產品，包括台灣「新東陽」；零售業務方面，賓仕在港特許經營「天仁茗茶」。

早前賓仕國際主席、行政總裁兼執董陳錦泉指未來目標為天仁茗茶分店總數達 49 間。資料顯示，2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日的一年間，收益屬香港連鎖茶飲市場排行第 1。

除天仁茗茶外，賓仕亦經營日本芝士蛋糕店「徹思叔叔」、英國巧克力店「Hotel Chocolat」等外國知名品牌，並為日本「味覺糖」糖果分銷商，逾 6 成集資所得淨額將會用作擴充零售網絡。

賓仕每股招股價為 0.8 元至 1 元，市傳該股擬以上限 1 元定價，將於 3 月 14 日正式於主板掛牌

《星島日報》引述民眾證券董事總經理郭思治指，該股投機味濃，上市後投資者應注意股值，合理的本益比約在 20 至 25 倍之間，如本益比達 30 至 40 倍，便已屬太高，籲投資者「勿高追」。

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