台股盤前─美股溫和收高 留意2月營收亮眼個股 有望

觀察今 (7) 日盤面重點，台塑四寶公布 2 月合併營收共達 1267.17 億元，月減 16.4%，年增 5 %，其中除台塑單月營收年比減少外，其餘三寶營收均較去年同期成長。展望第 2 季，台塑、南亞與台化均認為將優於或持平去年第 4 季。

台股昨 (6) 日受到美股反彈逾 1% 激勵下，台積電領軍、各類股齊揚，終場漲 141 點，收在 10784.34 點，順利收復月、季線，成交量 1107.8 億元。接下來盤面關注 2 月營收表現亮眼個股，法人預期，若美股不再出現大幅震盪，指數有機會朝 11000 點整數關卡邁進。

宏達電最新公布 2 月營收 26.12 億元，月減 23.2%，年減 44%，創下 2004 年 8 月以來，逾 13 年來新低，主要受到 2 月工作天數少，智慧手機正值新舊機款交替階段，年度旗艦機尚未推出，以及虛擬實境（VR）產品 Vive 營收占比仍低等因素，展望今 (2018) 年，智慧手機的機款將採取精兵策略，估全年約推出 5 到 6 款新機。

上銀科技 2 月雖因適逢農曆春節放假，工作天數減少，但因鼓勵員工過年期間加班趕工，昨日公布 2 月合併營收 19.12 億，年增 33.78%，改寫同期新高，累計前 2 月合併營收年成長幅度更高達 54.47%。

金管會昨日公布本國銀行最新營運概況，至今年 1 月底為止，本國銀行逾期放款比率 0.28%，跟上月相同，但大陸地區分行逾放則增加，主要是合庫被台資企業倒帳，以至於新增逾放 1.5 億元。

此外，金管會統計數據顯示，外資 1 月大幅匯入逾 51 億美元，但 2 月淨匯出金額達 25.86 億美元，資金後續流向值得密切留意。

整體來看，分析師表示，目前指數站上五日線、十日線、月線、季線及半年線及年線，形成下檔有各均線支撐的格局，目前投資人態度仍偏保守，近期台股受美股變動的影響較大，未來幾日需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高，建議投資人應審慎小心。