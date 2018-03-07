台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月7日

全球貿易戰緩解，昨（6）日亞股大漲 1%~2%，引發國際被動式基金強力回補台股，大單大筆敲入台積電，使得台積電帶領大盤上漲 141 點並一路站上季線與月線，貢獻指數漲幅近半。

南韓青瓦台 6 日表示，南、北韓領導人將在 4 月底於兩韓邊界板門店舉行元首峰會，北韓還明確表明無核化意願，若金正恩政權獲得保障，有意放棄核武，進一步緩解朝鮮半島的緊張情勢，也推升美國同意舉行和平會談的壓力。

江蘇省釋出將加快重拳治污的訊號。江蘇省長吳政隆昨（6）日表示，江蘇有污染規模大、水質不達標等問題，並點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年該省將全部清除劣 V 類水體斷面。