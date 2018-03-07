NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老杜拜VR樂園　採宏碁旗下宏星方案500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月7日

鉅亨網2018/03/07 08:17
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

全球貿易戰緩解，昨（6）日亞股大漲 1%~2%，引發國際被動式基金強力回補台股，大單大筆敲入台積電，使得台積電帶領大盤上漲 141 點並一路站上季線與月線，貢獻指數漲幅近半。

南韓青瓦台 6 日表示，南、北韓領導人將在 4 月底於兩韓邊界板門店舉行元首峰會，北韓還明確表明無核化意願，若金正恩政權獲得保障，有意放棄核武，進一步緩解朝鮮半島的緊張情勢，也推升美國同意舉行和平會談的壓力。

江蘇省釋出將加快重拳治污的訊號。江蘇省長吳政隆昨（6）日表示，江蘇有污染規模大、水質不達標等問題，並點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年該省將全部清除劣 V 類水體斷面。


聯合報

北韓 願與美談判、建交
陸祭惠台 政院急因應
台灣旅行法 最慢 16 日生效

經濟日報

外資狂敲台積 帶旺台股
新突破 兩韓領導人 4 月會面
高鐵站區開發 租金大降

蘋果日報

期貨選擇權大屠殺 大戶 1 天賠 1.2 億
台塑四寶喊旺 3 月大增溫
崇越電：矽利光到 Q2 都缺貨

中國時報

阿里巴巴 20 億 圓台灣新創夢
報復美國 歐盟擬課 25% 高關稅
掌握後市多頭 首重企業財報

工商時報

上銀２月營收年增 34%
國人愛保單 去年保費支出逾 15 萬
台商小心！ 省長點名: 昆山治污未成

自由時報

選擇權漲跌幅縮小 預計六月實施
台電擬編回饋金 徵核廢集中貯存場
戶庫存調整近尾聲 晶圓代工訂單漸回籠
 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字北韓川普台旅法台積電headline
台股盤前─美股溫和收高 留...分析師：關鍵30700點 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan