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分析師：關鍵30700點 看今明2個交易日能否穿越

鉅亨網2018/03/07 08:27
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港股經連跌 2 日後，昨 (6) 日「報復式」反彈，重上 3 萬點大關。在騰訊 (0700-HK) 及友邦 (1299-HK) 都升逾 3% 下，恒指全日最多升過 733 點，收市升 624 點報 30510 點，成交 1170 億元(港元，下同)。

分析指出，短期後市去向有 2 個因素要特別留意，外電指歐盟已經草擬好一份應對美國貿易戰的「報復名單」，港匯持續偏弱可能反映資金流出香港，大市隱憂未除

恒指走勢

除港股外，昨日區內股市普遍回升，主要是市傳美國白宮經濟顧問召開會議，意圖阻止其總統川普可能引發的貿易戰，美國國會也有頗大的反對意見，消息令貿易戰全面開打的憂慮暫為紓緩。不過，外電指歐盟已完成了一份「報復名單」，料對部分美國品牌「開刀」，貿易戰其實陰霾未除。

此外，港匯繼續受套息活動影響，盤中一度跌至 7.8337 兌 1 美元，是 2005 年金管局設立雙邊兌換保證以來，港匯的最低水平。但外匯業人士認為，目前未有資料顯示資金正撤出香港，反而昨日「北水」有逾 25 億元的淨流入，支持了恒指的反彈，令指數重反 100 日線。

不過，香港《文匯報》引述訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美國幾乎肯定 3 月份要再升息，是港息與美息息差繼續擴闊的主因，繼 3 個月拆款利率後，1 個月港息跟美息息差亦擴至逾 1%，是近 10 年來最闊。他預期在套息活動下，港匯將續受壓，進一步邁向弱方兌換保證水平，同時也會影響港股走勢，恒指再跌穿 3 萬點大關的機會不低。

國指昨收報 12311 點，也大幅反彈 319 點，主要因中國傳出放寬銀行的資本要求，刺激內銀股全線造好，工行 (1398-HK)、建行(0939-HK)、農行(1288-HK) 均升逾 3%。中國提出計劃促進消費升級，內需股炒上，旺旺 (0151-HK) 及蒙牛 (2319-HK) 均升逾 4%，是升幅首兩大藍籌。

「股王」騰訊主席馬化騰表示，在條件成熟下，將考慮發行 A 股，令該股大幅反彈 3.2%，收報 438.6 元。保險股走勢強，除友邦升逾 3% 外，平保 (2318-HK) 也升 3.6%，新華保險 (1336-HK) 更升 5.4%。

中國 3 大電訊商表示會推出措施，落實「提速降費」要求，中資電訊股回穩，日前大跌的中移動 (0941-HK) 回升 0.6%。但摩根士丹利的報告指，中國政府宣佈新一輪降費措施後，對中國電訊業的前景要維持審慎態度。雖然手機上網費用的減幅符合預期，但取消數據漫遊費用會帶來顯著的負面影響，影響的大小取決於實施情況。

個別板塊方面，中國今年國防預算支出再增加，航天科技及軍工股跟隨炒高，中航科工 (2357-HK) 勁升 13.5%，中航工業 (0232-HK) 升 9%，而中航 (0161-HK) 及中船 (0317-HK) 升幅均逾半成。另外，部分盈喜股亦告升，融創 (1918-HK) 升 5.5%，秦發 (0866-HK) 更升 71%。

各行業分類股份普遍揚升，但整體成交額連跌 2 個交易日，反之窩輪 (權證) 成交額連升 3 日，到昨昨增至 197.83 億元。在 10 大升幅的窩輪中，更以追入中海油 (0883-HK) 相關認購輪佔主導。投資市場在反彈市中偏向觀望，並寧願將更多資金轉入輪證市場短炒博更大增值。

期指方面，昨午伴隨升市而低水明顯收窄至只有 26 點，到昨晚夜期時段，外圍歐美市場普遍揚升，夜期至昨晚 11 時半報 30,579 點，高水 68 點。

展望後市，香港《明報》援引第一上海首席策略分析師葉尚志表示，今日及明日的市况表現較為關鍵，由於在周一跌市後昨日急彈，投資者普遍觀望未來 2 個交易日能否升越 30700 點以上並企穩，若然有關走勢最終確立，技術上便出現雙日轉向的信號，屆時便反映後市回穩。

匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，由於昨日市况交投不多，反映升市靠期指冚倉推動及呈現挾倉格局。他認為，若港股短期內不跌回 29000 點範圍，後市尚算較穩，但是會偏向窄幅波動。

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