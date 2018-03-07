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川普就是要課鋼鋁稅 白宮經濟顧問走人

中央社2018/03/07 08:33
中央社 國際 / NOWnews
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?（中央社記者鄭崇生華盛頓6日專電）美國總統川普堅稱，美國被許多國家占便宜多年，得課徵鋼鋁稅，但他會釐清相關情況，以「非常慈悲有愛」方式課徵。就在川普這番話後，白宮首席經濟顧問寇恩請辭獲證實。

川普今天在白宮與瑞典總理勒夫文（StefanLofven）會面，雙方會後一同召開記者會，貿易問題及美國打算對鋼鐵及鋁課徵所謂基於國安考量的防禦性關稅，都成焦點。

這場記者會上，原本為寇恩（Gary Cohn）保留的座位，卻等不到他出現，在經貿問題上屬溫和鴿派的寇恩與川普分道揚鑣成定局，白宮稍早也證實寇恩請辭走人的消息。

川普在記者會上則又拿貿易逆差為例指出，不論是對美國友不友善的國家，都「占我們（美國）便宜」數十年，在他主政下不會再發生，他當著勒夫文的面還批評歐洲聯盟（EU）也沒善待美國，歐盟各種貿易壁壘讓美國商品無法進入歐洲市場，為了美國產業及勞工好，美國得課徵鋼鋁關稅。

勒夫文則指出，他完全了解也尊重川普保護美國自身利益的想法，瑞典也一樣，但作為一個國內生產毛額（GDP）半數仰賴出口的小國，開放與自由的市場與貿易對瑞典易極重要，而美國與歐洲應合作，找出解決全球鋼鐵產能過剩導致低價的有效方法，「只是很可惜，美國與歐盟間的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）停滯了。」

他話鋒一轉特別針對鋼鐵提到，中國鋼鐵產能占全球總產量達半數，暗指中國才是問題主因，更試圖告訴川普，高度全球化下，產業供應鏈及全球分工的複雜性。

不過，川普搶話質疑媒體報導，中國的鋼鐵占美國鋼鐵進口總量的「絕不止2%」，他堅稱，就是因為貿易的流動性，甚至讓一些沒有鋼鐵廠的國家，也有少數鋼鐵出口到美國，暗示全面性的鋼鋁進口稅勢在必行。

但他說，就像他與中國國家主席習近平去年會面時所說，他不怪中國，但要指責美國的歷任政府及總統，他會釐清相關情況，以「非常慈悲有愛」的方式課稅。川普稱，相關國家屆時「會更愛我們（美國）、更尊重我們。」

根據商務部日前公布「232條款調查報告」，公開內容顯示，2017年，中國鋼鐵占美國進口總量僅約2%，排第11。（編輯：陳俊碩）1070307

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