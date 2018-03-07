網路世界色情氾濫 男童受虐程度更嚴重

ECPAT代表勒米諾（Marie-Laure Lemineur）在布魯塞爾的記者會上表示，「在這些性虐影像中，男童出現的數量比我們一開始想像得要多。」

法新社報導，國際刑警組織（Interpol）與總部在曼谷的國際反兒童商業性剝削組織（ECPAT）聯合發布這份研究，審閱了線上超過100萬照片及影像，得到以上發現。

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）國際保護兒童團體今天公布的一項最新研究指出，接近1/3網路兒童性虐待影像與男童有關，而且男童經常承受最大驚恐，顯示問題比想像中要嚴重。

報告指出，這些照片或影片當中身分不明的受害者裡，女童約占64.8%，男童占31.1%，兩性都有的是4.1%。

報告指出，「針對男童的性虐待，嚴重程度通常更高」，並補充表示，無論男女，年紀越小的孩童「受虐可能更加嚴重」。

ECPAT及歐洲警政署（EUROPOL）官員表示，這項發現很重要，並且需要進一步研究，因為一般認為，相較於男童及幼童來說，女童及年長孩童比較可能受虐，但報告指出情況並非如此。

其中有部分的受害者甚至是嬰兒與學步階段的幼兒。報告並為受害程度提出評估，案例包括裸露、猥褻動作、明確性行為、強暴、嚴重施暴，另外還有性虐待、人獸交。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070307