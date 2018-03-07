助弱勢兒上學前吃飽 原燒9年募款近億

（中央社記者江明晏台北7日電）花349元買一件愛心愛Tshirt，就能幫助1位弱勢孩子7個早晨都能吃飽上學。王品旗下「原燒」已經連續9年，募款近億元，幫助弱勢孩子在上學前吃飽、吃好一點。

2009年兒童節前夕，「原燒」與兒福聯盟合作「一人一衣助兒盟愛Tshirt」義賣活動，為活動獨家設計的愛心Tshirt，搭配「原燒」的品牌行銷與通路，支持弱勢家庭，金馬影帝阮經天、金曲歌王蕭敬騰都曾貢獻心力；插畫家可樂王也曾設計愛Tshirt的圖案，過去9年總計賣出近34萬件，募得善款超過9400萬元，提供8萬份營養早餐，照顧弱勢孩童生活與健康。