助弱勢兒上學前吃飽 原燒9年募款近億

（中央社記者江明晏台北7日電）花349元買一件愛心愛Tshirt，就能幫助1位弱勢孩子7個早晨都能吃飽上學。王品旗下「原燒」已經連續9年，募款近億元，幫助弱勢孩子在上學前吃飽、吃好一點。
2009年兒童節前夕，「原燒」與兒福聯盟合作「一人一衣助兒盟愛Tshirt」義賣活動，為活動獨家設計的愛心Tshirt，搭配「原燒」的品牌行銷與通路，支持弱勢家庭，金馬影帝阮經天、金曲歌王蕭敬騰都曾貢獻心力；插畫家可樂王也曾設計愛Tshirt的圖案，過去9年總計賣出近34萬件，募得善款超過9400萬元，提供8萬份營養早餐，照顧弱勢孩童生活與健康。
「兒盟+原燒愛Tshirt」今年邁入第10屆，請到新生代藝人張軒睿擔任愛心大使，並由童趣搞怪設計師「LOOPY！鹿皮」下筆，以「擁抱」為主題，呼籲全民用愛做孩子的靠山，讓他們能像朝陽一樣發光發熱。延續去年佳績，兒盟期望今年也能賣出4萬件，「原燒」蔡毓峯協理表示：「除了提供4萬張套餐5折券，原燒更加碼燒肉拼盤升級套餐券，3月底前使用5折券再送松阪豬一份，答謝消費者的愛心。」
王品集團表示，旗下品牌都有各自專注的公益範圍，「陶板屋」自2005年發起「知書答禮」活動，14年來，投入4000萬元，募集超過18萬本童書，跨越2000公里，分送本島偏鄉、及蘭嶼、綠島、金門、澎湖。2014年，「陶板屋」看見偏鄉師資匱乏，與「為台灣而教」(Teach For Taiwan)協會合作，募集師資培育基金，讓充滿使命感的青年老師更專注的投入教育，解決師資匱乏、降低流動率，讓孩子不再問：「老師，您會不會回來？」
品田牧場2012年起攜手心路基金會，投入弱勢關懷救助，舉辦「幸福袋著走」愛心提袋義賣活動，6年來義賣金額累積超過2000萬元。幫助1萬5000位心路基金會的慢飛天使。(編輯：趙蔚蘭)1070307