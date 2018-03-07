美股回檔台股開跌21點　鴻海逆勢成盤面強勢股

隨著美股回落，台北股市今（7）日開盤跌21.35點，加權股價指數以10762.99點開出，隨後跌幅收斂。電金族群雙雙來到盤下，較為強勢的則是生醫股漲1.7%。個股部分，指標股台積電跌逾1%、鴻海抗跌，不跌反漲0.68%、大立光則跌超過1%。而其他盤面焦點為宏碁、南亞科與華邦電，今日續強。

美國市場擔憂總統川普首席經濟顧問柯恩可能離開政府，使道瓊期指昨（6）日一度重挫300點。終場美股道瓊工業指數收盤上漲9.36點或0.04%，至24884.12點；那斯達克指數收漲41.58點，0.56%至7372.29點；S&P 500指數收漲7.18點，漲幅0.26%至2728.12點；費城半導體則漲20.62點，漲幅約1.5%，收1396.48點。