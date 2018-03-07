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美股回檔台股開跌21點　鴻海逆勢成盤面強勢股

記者許家禎／台北報導2018/03/07 09:40
▲隨著美股回落，台北股市3月7日開盤跌21.35點，加權股價指數以10762.99點開出，隨後跌幅收斂。（圖／NOWnews 資料照片）
▲隨著美股回落，台北股市3月7日開盤跌21.35點，加權股價指數以10762.99點開出，隨後跌幅收斂。（圖／NOWnews 資料照片）

隨著美股回落，台北股市今（7）日開盤跌21.35點，加權股價指數以10762.99點開出，隨後跌幅收斂。電金族群雙雙來到盤下，較為強勢的則是生醫股漲1.7%。個股部分，指標股台積電跌逾1%、鴻海抗跌，不跌反漲0.68%、大立光則跌超過1%。而其他盤面焦點為宏碁、南亞科與華邦電，今日續強。

美國市場擔憂總統川普首席經濟顧問柯恩可能離開政府，使道瓊期指昨（6）日一度重挫300點。終場美股道瓊工業指數收盤上漲9.36點或0.04%，至24884.12點；那斯達克指數收漲41.58點，0.56%至7372.29點；S&P 500指數收漲7.18點，漲幅0.26%至2728.12點；費城半導體則漲20.62點，漲幅約1.5%，收1396.48點。

台北股市昨日開高走高，收盤大漲141.44點，收在10784點，漲幅1.33%，成交金額約1107億元。台股今（7）日開盤跌21.35點，加權股價指數以10762.99點開出，早盤跌幅收斂。

各類股部分，早盤電子股回檔跌0.3%、金融也在盤下。其他有較大漲幅的則有生醫漲1.7%，為盤面強勢族群。個股部分，指標股台積電早盤跌逾1%，來到247.5元。鴻海較為抗跌，漲0.68%，來到88.8元。大立光則跌超過1%，來到3610元。

其他，宏碁續強漲逾1%，來到25.3元，DRAM族群表現不俗，南亞科與華邦電，同樣漲幅超過1%。而其他早盤量大走揚的個股還有晶豪科、日電貿、光洋科、禾伸堂、映泰、中裕等。而宏達電因2月營收不佳，股價跌1%以上，來到59.7元。

關鍵字台股美股早盤鴻海
顧立雄出擊　與波蘭簽金融科技協議美元回落　台幣續升觸29.25

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