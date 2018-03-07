中證監加大「四新」支持力度 A股續揚 分析籲勿躁進

市傳中國證監會正與滬深交易所研究推出中國預託證券 (CDR)。中國證監會副主席閻慶民對《中國證券報》表示，CDR 研究正在進行中，又指海外新經濟企業回歸時以 CDR 的方式更合適，這是國際慣例，也可以避免一些法律原則上的不適用。

兩會頻頻釋放利多，全國政協委員、中證監副主席姜洋表示，下一步中證監將改革發行上市制度，深化主板和創業板改革，加大對新技術、新產業、新業態和新模式 (簡稱「四新」) 的支持力度。消息刺激 A 股昨天繼續上揚。

對於海外上市「獨角獸」回歸 A 股目前的可行性，《中國證券報》引述姜洋回應稱，「我們只負責把路修好，願不願意開車是市場的事。我們的任務就是修路。」至於修路的時間表，他稱，「要看修什麼樣的路，修土路快得很，我們就按照政府工作報告抓緊修路。」