震旦行去年獲利創新高 每股賺6.67元

震旦行發布新聞稿表示，2017年全年合併營收143.7億元，若採同基礎調整計算，消除震旦電信營收造成的比較基準差異，全年合併營收年增5%；大陸事業營收人民幣19.3億元、年增15%，匯率換算後年增7%。

辦公設備通路商震旦行董事會決議通過配發現金股利每股6元，也創下歷史新高，若以6日收盤價89元計算，震旦行現金股利殖利率高達6.74%。震旦行今年度股東常會預計於6月12日召開。

震旦行去年兩岸全年營收的大陸與台灣占比為6比4，其中大陸OA占（辦公設備）26%、大陸家具24%、大陸電子9%、台灣OA 22%、台灣家具6%，大陸事業仍為震旦行未來營收持續成長的主要動能。

震旦行去年稅後淨利18.1億元、年增45%，每股稅後盈餘6.67元。震旦行指出，獲利成長主要來自大陸事業，其中大陸OA事業在新機銷售持續成長，以及運轉台數不斷累積下，全年獲利成長49%；大陸家具因拓展政府及中大型民企標案有成，全年獲利成長46%。震旦大陸事業去年共挹注獲利6.6億元，總獲利貢獻近4成。

法人預估，隨著大陸市場旺季逐步展開，震旦行大陸OA營收今年將挑戰成長30%的目標，帶動獲利更高成長；震旦行大陸家具事業2018年營收可望挑戰人民幣10億元。(編輯：趙蔚蘭)1070307