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中央社

前美官員：北韓談非核化 美宜謹慎存戒心

中央社2018/03/07 09:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓6日專電）前美國駐聯合國大使李察遜今天說，美國總統川普政府在北韓問題上採取「最大施壓」政策值得肯定，不過須提醒，北韓過去在非核化談判上的信用不良，美國應存疑且謹慎應對。

南韓特使團赴平壤與北韓領導人金正恩會晤後表示，北韓願與美國就非核化議題會談，並在會談期間暫停核武與飛彈試驗計畫。南韓還轉述，金正恩願意與南韓總統文在寅4月底於板門店舉行高峰會。

不過，前美國駐聯合國大使李察遜（BillRichardson）及前國務院發言人柯比（John Kirby）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時都說，面對金正恩的轉變，可視為非核化談判邁出「可能進展」的一小步，但美國應記取歷史教訓，北韓在談判上的信用不佳。

李察遜在前總統柯林頓主政時、曾和北韓交涉釋放美國人質，和平壤有多次交手經驗，他提醒，任何和北韓的談判，進展都會是「緩慢且危險的」。

他認為，朝鮮半島局勢現看似轉趨緩和，這一點上，文在寅有功勞，但面對主持人詢問，川普是否也有功？他則說，應歸功於美國外交團隊「最大施壓」政策奏效，他直言不認同川普透過推特發文，亦不認同金正恩叫囂式聲明羞辱美國總統的做法。

海軍出身的柯比也指出，現階段消息都是由南韓釋出，還未見到來自北韓的聲明。他猜測，美國的外交團隊應有一定程度參與，這也是國務院外交工作有了初步成果。

雖然是前總統歐巴馬政府時代的國務院發言人，但柯比指出，川普今天在北韓釋出有意與美國就非核化議題對談後、第一時間的推文就顯得謹慎克制，值得稱許。

他和李察遜都提醒，接下來應讓美國外交團隊主導後續談判進程，而美國也須清楚闡明對半島非核化的堅定立場，不要讓北韓重施故技。

柯林頓時代，美國對北韓擁核武問題採取過各式手段，包括接觸交往、查核數量、開會、簽架構協定。柯林頓更曾於白宮與金正日的特使趙明祿見面，美、日、南韓三國當時為換取北韓拆除石墨反應爐，還答應協助北韓建設輕水反應爐的資金及提供原油。

小布希時代，美國對平壤採取較強硬的態度，北韓隨後反悔，宣布退出與美國的架構協定及「核不擴散核條約」。（編輯：屈享平）1060307

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