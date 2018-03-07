假日考照反應熱絡　旗山監理站擴大舉辦

旗山監理站「假日門市-機車考照」自105年7月開辦以來，在鄉親們口耳相傳下，報考人數逐場增加，屢創新高，截至今(107)年3月，已成長到每場次至少有20名以上的民眾報考，以旗美地區來講，假日考照能有這樣的規模，實屬不易。

旗山監理站站長楊財惠表示，「假日門市-機車考照」以往僅在都會區的監理單位開辦，偏鄉部分常因報考人數少常被忽略，自105年調任至旗山服務，發現以往做法並不對，應是越偏鄉，理應給予更多的服務，故在105年7月起，指示同仁辦理，讓偏鄉民眾也能感受到如同都會區的監理服務品質，而民眾的踴躍報名情況，就是鼓勵我們最好的回應方式，未來也會視情況擴大業務辦理項目。