假日考照反應熱絡　旗山監理站擴大舉辦

旗山監理站「假日門市-機車考照」自105年7月開辦以來，在鄉親們口耳相傳下，報考人數逐場增加，屢創新高，截至今(107)年3月，已成長到每場次至少有20名以上的民眾報考，以旗美地區來講，假日考照能有這樣的規模，實屬不易。
旗山監理站站長楊財惠表示，「假日門市-機車考照」以往僅在都會區的監理單位開辦，偏鄉部分常因報考人數少常被忽略，自105年調任至旗山服務，發現以往做法並不對，應是越偏鄉，理應給予更多的服務，故在105年7月起，指示同仁辦理，讓偏鄉民眾也能感受到如同都會區的監理服務品質，而民眾的踴躍報名情況，就是鼓勵我們最好的回應方式，未來也會視情況擴大業務辦理項目。
楊財惠也指出，107年4月份「假日門市-機車考照」，因4月4日至8日為清明連假，故延至4月14日(星期六)上午辦理，該次服務項目除原有機車考照、初考領機車駕照安全講習、汽機車駕照換補發、申請駕照日文譯本、職業駕照審驗等，各項駕駛人監理業務諮詢服務，亦有增開假日親子道安講習班，歡迎平日上班、工作無法陪同孩子前來上課的家長朋友們，多加利用。
考照報名時間是從上午8:00至09:30前，持身分證正本、1年內有效之體檢表及1吋彩色大頭照照片1張，可現場報名或利用網路預約報名。當日筆路試及格，並完成90分鐘之安全駕駛講習，即可當場領照。
▲旗山監理站「假日門市-機車考照」，已成長到每場次至少有20名以上的民眾報考。（圖／旗山監理站提供 , 2018.03.07）