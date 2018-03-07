地方萬花筒》影／盛開黃花風鈴木　構成天然「黃金廊道」

▲溪州鄉台一線上兩旁的黃金風鈴木綻放著鮮黃色的花朵，不論自拍或是空拍，花與人都能入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

真的是「怒放」！台一線省道彰化縣溪州段，沿線兩旁的黃花風鈴木盛開，黃金亮麗頗為壯觀，想要空拍黃花風鈴木，來彰化縣溪州鄉就可以辦到，只要走上僑義國小旁的「賞花」陸橋，不論自拍或是空拍，花與人都能入鏡。

彰化縣溪州鄉中山路風鈴木正盛開，台一線省道中山路近400株的黃花風鈴木宛如黃金大道美不勝收，風鈴木道從溪州到西螺大橋前長達近三公里，吸引不少民眾前往拍照，縣議員李俊諭表示，盼能延續花在彰化的魅力，邀請城觀處、溪厝社區發展協會來勘查，希望結合資源推廣當地觀光。



▲溪州鄉台一線上兩旁的黃金風鈴木綻放著鮮黃色的花朵，不論自拍或是空拍，花與人都能入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

溪厝村長呂永富、鄉民代表詹進舜等人都說，由於這裡的黃金花況實在太美，簡直就是一條天然的「黃金廊道」，許多人專門鎖定「賞花」陸橋，把車停在僑義國小旁，直接走上陸橋，就可以好好賞花與拍照，要輕輕鬆松空拍黃花風鈴木，溪州鄉可能是上上之選。



▲溪州鄉台一線上兩旁的黃金風鈴木綻放著鮮黃色的花朵，不論自拍或是空拍，花與人都能入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

李俊諭表示，受連年風災影響，花況不佳，這次睽違3年再度滿開，成為彰南邊境最美的景色，黃金風鈴木花期約一個多月，約可到清明節，民眾可把握賞花季，也可順遊西螺大橋前看夕陽，並到溪州公園一遊，一定是場豐富之旅。



▲溪州鄉台一線上兩旁的黃金風鈴木綻放著鮮黃色的花朵，讓南來北往的人車經過此處時，都忍不住停下來駐足欣賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

李俊諭指出，公路局在溪州鄉台一線省道兩旁種植近400棵黃金風鈴木，每年3月樹葉掉光，樹梢就開始綻放黃色花苞，盛開時整條台一線猶如黃金廊道，成為特色，旅客王愛霞說，一路黃海充斥大馬路太令人欣喜，所以特別停下腳步拍照。



▲溪州鄉台一線上兩旁的黃金風鈴木綻放著鮮黃色的花朵，不論自拍或是空拍，花與人都能入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

金黃色風鈴木無止盡綿延數公里，交織成一幅最美的畫面，一旁只有60位學童的僑義國小，在黃花風鈴木盛開的季節裡，師生們每天都可以看到風鈴木展現金黃花海氣勢；僑義國小校長許秀英說，由於黃金花況實在太美，不少人更是「路過也不能錯過」，乾脆把車子停下來賞花，因為黃花風鈴木每年只開一次，每次盛開大約只有10天，一旦錯過就要再等明年。