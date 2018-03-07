世足倒數100天 蒲亭穿西裝秀球技

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）世界盃足球賽倒數100天，國際足球總會（FIFA）匯集傳奇球星耍球、炫技短片，主辦國俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也客串一角，穿著西裝在克里姆林宮的迎賓大廳踢足球。

FIFA今天在推特發布影片，一開頭的字幕打上「地球上最盛大賽事，有些人就是等不及了」。世界各地的傳奇球星在影片裡原地踢球、頂球，為6月14日即將在俄羅斯開幕的世足賽暖身。

背景音樂是俄羅斯作曲家林姆斯基-高沙可夫（Rimsky-Korsakov）的「大黃蜂飛行」（Flight of theBumblebee）。蒲亭與FIFA主席英凡提諾（GianniInfantino）壓軸登場，兩人對踢不只用腳，還小秀頂上功夫。