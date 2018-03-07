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中央社

世足倒數100天 蒲亭穿西裝秀球技

中央社2018/03/07 09:43
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）世界盃足球賽倒數100天，國際足球總會（FIFA）匯集傳奇球星耍球、炫技短片，主辦國俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也客串一角，穿著西裝在克里姆林宮的迎賓大廳踢足球。

FIFA今天在推特發布影片，一開頭的字幕打上「地球上最盛大賽事，有些人就是等不及了」。世界各地的傳奇球星在影片裡原地踢球、頂球，為6月14日即將在俄羅斯開幕的世足賽暖身。

背景音樂是俄羅斯作曲家林姆斯基-高沙可夫（Rimsky-Korsakov）的「大黃蜂飛行」（Flight of theBumblebee）。蒲亭與FIFA主席英凡提諾（GianniInfantino）壓軸登場，兩人對踢不只用腳，還小秀頂上功夫。

世足賽6月14日到7月15日在俄羅斯登場，開幕戰將由地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯。蒲亭身為運動愛好者，在俄國與西方國家緊張關係下，希望藉著主辦這場盛事向世界宣傳俄羅斯。

阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、前英格蘭中場魯尼（Wayne Rooney）等人在影片中接續登場；巴西名將羅納度（Ronaldo）在沙灘上踢球，瑞典布洛林（Thomas Brolin）則是在雪地裡露一手。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070307

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