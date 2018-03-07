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中央社

大谷翔平春訓熱身賽 可望上場打擊對決克蕭

中央社2018/03/07 09:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日籍二刀流球星大谷翔平效力的洛杉磯天使隊總教練索西亞今天表示，雖然大谷翔平預定9日先發投球，但不排除明天讓他上場打擊對決克蕭。

預定9日先發對戰芝加哥小熊隊，大谷翔平明天將進牛棚練習，不過美職大聯盟官網報導，索西亞（MikeScioscia）受訪說，明天天使戰洛杉磯道奇隊，打算讓大谷翔平站上打擊區，對決道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

天使這番調度也在測試，大谷翔平是否能在投打之間取得平衡。索西亞表示，球隊希望他上場打擊，當然他也得留意投球方面，取得平衡並不容易，但大谷翔平得克服。

至於大谷翔平則滿心期待與克蕭較量。他說，若屆時能站上打擊區會非常興奮，畢竟克蕭是好的投手之一。

不過在今天天使對亞利桑那響尾蛇隊的熱身賽中，大谷翔平擔任先發第5棒指定打擊，3次上場打擊被三振2次。

這場比賽天使先攻，大谷翔平2局上首度站上打擊區被三振，4局上輪由他打擊又被三振，6局上的打擊則選到四壞保送上壘，但隨後打者被三振，大谷翔平未能為球隊得分。

8局上，天使換打者，大谷翔平退場，這場比賽最後天使4比5敗給響尾蛇。（編輯：陳俊碩）1070307

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