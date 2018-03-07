川普叫囂之後 歐盟將對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷稅延長

在川普揚言將對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅後將對鋼鋁之際，歐盟 6 日宣佈將對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷稅延長 5 年，繼續對中國涉案產品徵收 48.3% 至 71.9% 的反傾銷稅。

不銹鋼無縫鋼管是一種中空鋼材，廣泛用於石油、天然氣等輸送管道，又因重量較輕，也常被用於製造機械零件和工程結構。

中新網 7 日報導，歐盟對華不銹鋼無縫鋼管案源起 2010 年。當年 9 月，歐盟對中國涉案產品發起反傾銷調查；2011 年 12 月，終裁對中國涉案產品徵收 48.3% 至 71.9% 的反傾銷稅。