科恩辭職引華爾街憂慮 市場進入避險模式

Weeden & Co.’s 首席全球策略師 Michael Purves 表示，科恩離職令人難以相信，這大概是機率 35% 的風險事件，對這個結果他感到驚訝。

據《彭博》報導，投資人擔心，科恩離職後，白宮失去一大穩定力量，貿易戰恐將加溫。對交易員來說，這是自債券殖利率升高、貿易保護主義威脅之後，又一市場動盪因素，也造成美國股指期貨下挫，過去 2 天的漲幅恐將失守。

白宮首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 宣布辭職，為今日金融市場投下一大變數，全球市場迅速進入「避險模式」。美元急跌，兌日元跌幅更為明顯，同時間金價走強，一度觸及每盎司 1340 美元關卡。

知情人士說，川普政府正考慮限制中國在美投資，並且更廣泛課徵關稅，以懲罰北京對智慧財產權的侵犯。

JonesTrading Institutional Services 首席市場策略師 Michael O’Rourke 表示，川普政府已有不少人辭職，但科恩是對市場最具意義的一位。科恩是市場對川普當局最信賴的政府官員，這讓整體環境帶來新的不確定性，貿易戰的可能性也因此急劇加溫。

在科恩宣布辭職後，迅速引發市場避險情緒，美元急挫，美元指數最低觸及 89.43，美元兌日元跌幅尤其明顯，一度低至 105.43，下跌 0.6%。債券價格揚升，美國 10 年期國債殖利率下挫 4 個基點，至 2.84%。

美元兌日元急挫

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席外匯策略師 Kengo Suzuki 表示，科恩辭職加大人們對貿易戰的疑慮，美元兌日元也有跌破 105 的風險。

道瓊股指急挫 (圖表取自 Zero Hedge)

川普上周四宣布，他將對鋼鐵課徵 25% 關稅，對鋁課徵 10%。科恩在委員會曾全力阻止這些關稅，或至少減輕負面影響，但反而遭到川普公開指責。外界認為，這造成科恩最終決定辭職。