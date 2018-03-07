Google智慧鍵盤安卓版 繁中注音能輸入

（中央社記者吳家豪台北7日電）為因應繁體中文的使用者在鍵盤使用的高度需求，Google智慧鍵盤GboardAndroid版從今天起支援繁體中文注音輸入，讓台灣使用者能更輕鬆在行動裝置打字。
Google今天在官方部落格發文指出，Gboard內建Google搜尋和Google翻譯服務，只要輕觸G按鈕，便可快速進行搜尋並與好友分享資訊；若想翻譯文字，也能直接透過鍵盤翻譯。
為讓使用者在小螢幕裝置上能更輕鬆、更快速地輸入文字，Gboard設有滑行輸入和字詞建議功能；將手指依序滑過要使用的字母即可拼出字詞，而且在輸入同時，還能直接選用系統的推薦字詞。
除了支援繁體中文的注音輸入之外，Gboard也具有音譯功能所需的QWERTY鍵盤配置，方便使用者用拼音的方式拼出字詞。舉例來說，如果輸入tai wan mei shi，系統將顯示「台灣美食」。
在今天推出的更新，Gboard Android版新支援的語言除了繁體中文之外，還有其他20幾種不同的語言，包括數種印度語言、韓文和非洲語言等。Gboard Android版目前支援300種不同的語言，涵蓋全球超過70%的人口。
Google表示，很高興透過這次更新，為全球更多使用者提供服務，Google會繼續努力，讓這項鍵盤服務支援更多的語言、獨特字體、母語配置和音譯配置。(編輯：陳永昌)1070307