Google智慧鍵盤安卓版 繁中注音能輸入

（中央社記者吳家豪台北7日電）為因應繁體中文的使用者在鍵盤使用的高度需求，Google智慧鍵盤GboardAndroid版從今天起支援繁體中文注音輸入，讓台灣使用者能更輕鬆在行動裝置打字。

Google今天在官方部落格發文指出，Gboard內建Google搜尋和Google翻譯服務，只要輕觸G按鈕，便可快速進行搜尋並與好友分享資訊；若想翻譯文字，也能直接透過鍵盤翻譯。

為讓使用者在小螢幕裝置上能更輕鬆、更快速地輸入文字，Gboard設有滑行輸入和字詞建議功能；將手指依序滑過要使用的字母即可拼出字詞，而且在輸入同時，還能直接選用系統的推薦字詞。