NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈杜拜VR樂園　採宏碁旗下宏星方案四色彩稻打造　玉里熊讚上學去500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

Google智慧鍵盤安卓版 繁中注音能輸入

中央社2018/03/07 09:57
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北7日電）為因應繁體中文的使用者在鍵盤使用的高度需求，Google智慧鍵盤GboardAndroid版從今天起支援繁體中文注音輸入，讓台灣使用者能更輕鬆在行動裝置打字。

Google今天在官方部落格發文指出，Gboard內建Google搜尋和Google翻譯服務，只要輕觸G按鈕，便可快速進行搜尋並與好友分享資訊；若想翻譯文字，也能直接透過鍵盤翻譯。

為讓使用者在小螢幕裝置上能更輕鬆、更快速地輸入文字，Gboard設有滑行輸入和字詞建議功能；將手指依序滑過要使用的字母即可拼出字詞，而且在輸入同時，還能直接選用系統的推薦字詞。

除了支援繁體中文的注音輸入之外，Gboard也具有音譯功能所需的QWERTY鍵盤配置，方便使用者用拼音的方式拼出字詞。舉例來說，如果輸入tai wan mei shi，系統將顯示「台灣美食」。

在今天推出的更新，Gboard Android版新支援的語言除了繁體中文之外，還有其他20幾種不同的語言，包括數種印度語言、韓文和非洲語言等。Gboard Android版目前支援300種不同的語言，涵蓋全球超過70%的人口。

Google表示，很高興透過這次更新，為全球更多使用者提供服務，Google會繼續努力，讓這項鍵盤服務支援更多的語言、獨特字體、母語配置和音譯配置。(編輯：陳永昌)1070307

蘋果無線耳機聽清楚 關鍵技...武陵猴害肆虐 闖農場啃蔬...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan