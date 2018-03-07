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中央社

蘋果無線耳機聽清楚 關鍵技術露玄機

中央社2018/03/07 09:56
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）蘋果在無線耳機技術傳新進展。外媒報導，蘋果無線耳機內建聲音變化偵測器，可改善聲學訊號傳輸，改善通話品質。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕無線耳機說話音訊品質技術，可改善聲學訊號傳輸以及慣性感測（inertial sensors）元件的輸出品質。

當使用者使用無線耳機、外部環境背景有風或是雜音影響時，可透過內建聲音變化偵測器（voiceactivity detector）加以改善。

蘋果深耕聲學技術應用。外媒日前報導，蘋果布局聲學觸控檢波（acoustic touch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在手指觸控或是觸控筆等領域。

彭博（Bloomberg）日前引述知情人士消息報導，蘋果正在深耕噪音消除技術，並深耕頭戴式耳機，預期今年底可望推出頭戴式耳機新品。不過在推出之前，蘋果會重新設計相關產品。

國外科技網站MacRumors分析，蘋果可能布局主動降噪技術ANC（active noise-cancellation），這可能是蘋果在耳機功能上的新角度。

在AirPods部分，本土投顧日前報告預估，今年下半年可望推出升級版，能支援無線充電盒，晶片也升級到W1。

從出貨量來看，報告預期，AirPods零組件出貨今年可望年成長100%到150%，組裝出貨可望年成長60%到80%；零組件出貨量可望達到3000萬顆到4000萬顆，組裝出貨量可到2400萬組到2600萬組。(編輯：趙蔚蘭)1070307

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