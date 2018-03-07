武陵猴害肆虐 闖農場啃蔬果當大王

武陵農場場長袁圖強表示，獼猴侵入農場的果園中，除啃食果物外，近來就連草花也成猴子的食物，櫻花以及埋在土中的鬱金香球莖等，都難逃猴手的攻擊，不是被任意採摘就是被挖出啃食，「猴」手摧花，毫不留情。

武陵地區猴害頻傳，台灣獼猴侵入果園，到處掠食果物，農損年年增加，以武陵農場為例，獼猴甚至在遊客因好奇心主動餵食後，變得不怕人，還自行進入農場內向遊客討食。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）武陵地區美景如畫，遊客如織，卻頻傳猴害事件，台灣獼猴闖入果園掠食，致使果作農損慘重，擅進農場向遊客討食，當地管理單位不堪其擾，盼政府提出治猴良方。

東海大學生命科學系教授林良恭指出，猴子是素食者，喜歡有香氣、有甜份的食物、水果，而且只要吃到喜歡的食物，那美好的滋味就會記在腦中，久久無法忘去。

袁圖強指出，近年來因猴群侵襲，果作年年短收，每年平均損失新台幣350萬至400萬元，農場只好減作猴子喜愛的水果，去年開始種植猴子不喜歡的杭菊，以彌補水果損失的缺口。

不僅入侵果園，販賣部、旅客服務中心也常見猴子蹤影，袁圖強表示，獼猴的速度很快，牠們趁著店員不注意時，閃身進入店內，拿了想要的東西，一溜煙就跑走了，防不慎防。

不只武陵地區、福壽山地區也飽受猴害侵擾，和平區代表會副主席羅進玉表示，為驅趕猴群侵擾農作，果農多會在果樹下飼養「防猴犬」，但狗兒被獼猴欺負，現在狗一見猴群來襲，嚇得屁滾尿流，趴倒在地。

羅進玉指出，農友放鞭炮、架設電圍網趕猴無效，猴群還利用樹枝的彈性，跳進果園吃水果，結果期，獼猴肆意啃食果物，非結果期時，猴群遂朝南瓜、高麗菜下手，高山水果多為一年一收，果農用盡方法驅趕猴群無效，冷眼凝望滿地遭啃食的作物，忍受猴害帶來農損。（編輯：方沛清）1070307